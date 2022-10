Weer rood slot voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag opnieuw met verlies gesloten.

De AEX leverde 0,8 procent in op 636,31 punten.

"Aandelenbeurzen kunnen pas herstellen als de rentes stabiliseren of dalen en de winstgroei van bedrijven niet tegenvalt. Vooral de koersen van techaandelen staan onder druk", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

De VS komen met nieuwe beperkingen met betrekking tot de toegang van China tot de Amerikaanse halfgeleiderindustrie. TSMC daalde vanochtend stevig op dit bericht, nadat de Taiwanese beurs maandag gesloten bleef.

De euro/dollar handelde op 0,9731 en de Amerikaanse tienjaarsrente stond op 3,910.

Olie werd ruim twee procent goedkoper.

Voor vandaag was de beursagenda leeg, maar dat verandert vanaf woensdag, met onder meer de producentenprijzen en de notulen van de Federal Reserve op de rol. Donderdag volgt de inflatie in de VS en Duitsland en op vrijdag in China en Frankrijk.

Verder druppelen vanaf morgen ook de eerste kwartaalcijfers binnen. En vooral vrijdag is het druk met een serie grootbanken die de boeken opent.

Stijgers en dalers

In de AEX was Ahold Delhaize koploper met een koerswinst van 2,4 procent. "Opnieuw is het dekking zoeken in defensieve en dividendaandelen die niet te veel blootstelling hebben aan Europa, zoals Ahold Delhaize", schreef zakenbank Bryan Garnier in een rapport.

Ook Heineken en Unilever eindigde in het groen met winsten van ruim een tot twee procent.

Halfgeleideraandelen hadden het weer moeilijk. ASML verloor 4,1 procent, ASMI 3,7 procent en Besi 5,4 procent. Grote dalingen kwamen ook voor rekening van Aegon en IMCD met 5,2 en 5,4 procent.

In de AMX won Air France-KLM 1,9 procent. Aalberts, Fugro en TKH daalden 2,4 tot 2,8 procent.

Bij de smallcaps ging Sligro 2,1 procent in het groen. Ebusco en Fastned kwamen voorbeurs met cijfers en openden overtuigend in het groen, maar sloten uiteindelijk licht hoger of zelfs in het rood. Ebusco steeg 0,6 procent en Fastned verloor 0,3 procent.

Accsys en Vivoryon leden de grootste verliezen en daalden 5,2 en 5,3 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het sluiten van de Europese aandelenhandel noteerden de Amerikaanse beurzen in het groen.