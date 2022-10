Beursblik: Amerikaanse banken hebben woelig kwartaal achter de rug

(ABM FN-Dow Jones) De grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo en Morgan Stanley zullen vrijdag het cijferseizoen aftrappen, maar ondanks de uitdagende economische situatie hebben analisten hun winstverwachtingen nog niet dramatisch verlaagd.

De aandelen van banken staan onder druk, omdat het zakenbankieren vertraagt, de hypotheekafdelingen mensen ontslaan en de vraag naar leningen voor auto's en woningen krimpt omdat de rente dit jaar sterk is gestegen.

Volgens Dave Wagner van Aptus Capital Advisors overheerst het negatieve sentiment rond de banken, hoewel ze ook blijven profiteren van de hogere rente.

"Mensen begrijpen niet dat er nog steeds vraag is naar leningen", aldus Wagner. "Banken kunnen nog steeds profiteren van hogere gemiddelde rendementen en van overtollige liquiditeit die weer aan het werk wordt gezet."

Het slechte nieuws stapelt zich echter op. Zo zouden Morgan Stanley en Bank of America volgens het financiële dataplatform 9fin behoren tot het bankensyndicaat dat 500 miljoen dollar kan verliezen op een financiering van de overname van Twitter door Elon Musk, voor 44 miljard dollar.

Beleggers zijn benieuwd naar de commentaren van bankiers zoals Jamie Dimon van JPMorgan, op de economische vooruitzichten, nu de koersen van aandelen en obligaties fors zijn gedaald en centrale banken wereldwijd de rente snel verhogen om de inflatie te temmen. Een vraag is, hoeveel geld banken in de stroppenpot hebben gestopt om zich voor te bereiden op de recessie.

Sinds begin dit jaar daalde het aandeel JPMorgan 33 procent, Citigroup 30 procent, Morgan Stanley 20 procent en Wells Fargo 13 procent.

JPMorgan zou in het derde kwartaal 2,92 dollar winst per aandeel hebben geboekt, volgens de analistenconsensus van FactSet, op 32,1 miljard dollar aan inkomsten. In juli was deze verwachting nog 2,96 dollar.

Goldman Sachs kan 7,76 dollar winst melden, denken analisten momenteel gemiddeld, waar ze in maart nog uitgingen van 10,19 dollar. De winstverwachting voor Morgan Stanley zakte sinds 31 maart van 1,85 naar 1,52 dollar per aandeel en die van Citigroup van 1,69 dollar naar 1,48 dollar.

Voor Bank of America wordt nu en winst per aandeel voorzien van 0,78 dollar in plaats van 0,84 dollar in maart en voor Wells Fargo ging de verwachting juist omhoog, van 1,06 naar 1,10 dollar.