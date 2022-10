Obligatie: Bank of England veroorzaakt onrust in obligatiemarkt

(ABM FN)vDe Bank of England en de Britse regering hebben zichzelf, de economie en vooral de eigen financiële markten onbedoeld in een hachelijke en onzekere positie gebracht. Dit is de mening van James Athey, hoofd investeringen bij Aberdeen.

"Hoewel over het besluit om de Britse economie op middellange termijn aanzienlijke begrotingssteun te verlenen, te discussiëren valt is, is het erg onverstandig om dit te doen op een moment dat de marktvolatiliteit zo hoog is en de inflatie blijft stijgen."

Volgens Athey is de Bank of England dit jaar veel te onverzettelijk geweest in haar reactie op de stijgende inflatie en heeft zij daarmee deels de basis gelegd voor het tekort aan liquiditeit en de volatiliteit die kenmerkend zijn voor het huidige klimaat op de markt voor Britse staatsobligaties.

"Deze beslissingen zijn des te beladener, omdat een gebrek aan agressiviteit nu zal worden gezien als zwakte, terwijl een te enthousiaste reactie kan worden gezien als paniek."

Nu de periode om tijdelijk staatsobligaties op te kopen ten einde loopt, blijkt dat dit de Britse Gilts weinig steun heeft geboden en het de volatiliteit niet wist te beteugelen, betreurt Athey.

"De komende dagen worden waarschijnlijk een achtbaanrit, wat de technocraten van Threadneedle Street ook beslissen", waarschuwt Athey.