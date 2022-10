BofAm: Prosus blijft koopwaardig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Prosus blijft een koopwaardig aandeel. Dat vinden analisten van Bank of America. De in Amsterdam genoteerde internetinvesteerder heeft belangen in mooie bedrijven, vinden de analisten, en noteert tegen een stevige korting van 34 procent ten opzichte van de intrinsieke waarde. En ook de koerswinstverhouding van 13 voor 2024 maakt het aandeel volgens de Amerikaanse bank aantrekkelijk. Als Prosus eigen aandelen blijft inkopen, het belang in Tencent verder verkleint en de aandeelhouders beter gaat belonen, dan kan die korting er ook deels uitlopen, aldus de analisten. Ook is de "belastinglekkage" bij Prosus volgens Bank of America kleiner dan bij andere holdings. Het aandeel Prosus noteert dinsdag 0,7 procent hoger op 53,49 euro. Bron: ABM Financial News

