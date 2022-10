Verkoop bestelbussen Mercedes-Benz in de lift Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De verkoop van bestelbussen van Mercedes-Benz is in de periode januari tot en met september van dit jaar gestegen. Dit maakte de Duitse autobouwer dinsdag bekend. In de eerste negen maanden van dit jaar verkocht de fabrikant 99.700 busjes, een toename met 4 procent op jaarbasis. Van de verkochte bestelbussen waren er 3.300 elektrisch aangedreven, goed voor een stijging met een een derde op jaarbasis, aldus Mercedes. Bron: ABM Financial News

