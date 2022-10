Weer rode openingsindicatie Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street kijkt opnieuw tegen een rode openingsindicatie aan. Futures op de S&P 500 noteren dinsdag 0,7 procent in het rood en die voor de Nasdaq ook. Inmiddels noteert de techindex op het laagste niveau in twee jaar tijd. "Aandelenbeurzen kunnen pas herstellen als de rentes stabiliseren of dalen en de winstgroei van bedrijven niet tegenvalt. Vooral de koersen van techaandelen staan vanmorgen onder druk", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert inmiddels op 3,933 procent, nadat deze gisteren nog kortstondig boven de 4 procent noteerde. De euro/dollar handelt op 0,9719. Volgens handelaar Stephane van der Meer van Ebury is pariteit voor het muntpaar inmiddels wel een uit het zicht. “Voorlopig hoeft er niet aan een pariteitsniveau gedacht te worden", aldus de handelaar. Olie wordt ruim 2 procent goedkoper. Voorbeurs bleek het vertrouwen onder Amerikaanse kleine ondernemers weer gestegen. Deze vertrouwensindex stijgt nu al maanden op rij. Voor vandaag is de beursagenda leeg, maar dat verandert vanaf woensdag, met onder meer de producentenprijzen en de inflatie op de rol, net als de notulen van de Federal Reserve. Verder druppelen vanaf morgen ook de eerste kwartaalcijfers binnen. En vooral vrijdag is het druk met een serie grootbanken die de boeken openen. Bedrijfsnieuws Bio-Rad zou interesse hebben in fusie met het Duitse Qiagen. Het aandeel Qiagen loopt op deze berichtgeving 5,8 procent op, maar Bio-Rad daalde maandagavond al 15 procent. De druk op chipaandelen lijkt nog niet voorbij. Sinds Amerika nieuwe maatregelen aankondigde om te voorkomen dat China Amerikaanse technologie krijgt geleverd, is de sector in mineur. Vanochtend daalde TSMC 8 procent. AMD lijkt dinsdag 1,4 procent lager te openen, Micron Technology 1,1 procent en Nvidia 1,5 procent. Slotstanden De S&P 500 verloor maandag 0,8 procent op 3.612,39 punten, de Dow Jones index daalde 0,3 procent op 29.202,88 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent in de min bij een slotstand van 10.542,10 punten. Bron: ABM Financial News

