Gasunie mag door met Duitse LNG Terminal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse Gasunie verkrijgt na goedkeuring van de Europese Commissie samen met de Duitse bank Kfw de controle over GLNG, een Duitse LNG terminal die in Brunsbüttel moet komen te staan. De Europese Commissie liet dinsdag weten in de gezamenlijke plannen geen bedreiging voor de concurrentie te zien. De terminal zal naast LNG ook geschikt worden gemaakt voor het importeren van groene waterstof. Met een jaarlijkse capaciteit van 8 miljard kubieke meter creëert de terminal de mogelijkheid om aardgas op de Duitse markt te brengen uit regio's die niet bereikbaar zijn met gasleidingen. Gasunie wordt de operator van de nieuwe terminal. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.