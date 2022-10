Valuta: euro is zicht op pariteit kwijt Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rondom de 0,97 dollar in een markt die weer sterk risicomijdend is ingesteld, na de vergeldingsacties van Rusland op Oekraïens grondgebied na de ontploffing van de Krim-brug. Daarmee is pariteit voorlopig buiten beeld geraakt. "Gezien hetgeen er zich in Oekraïne momenteel voordoet, valt de koers van de euro ten opzichte van de dollar nog mee", zei valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Daarnaast leeft in de markt steeds meer de verwachting dat een recessie aanstaande is. Voorlopig hoeft er niet aan een pariteitsniveau gedacht te worden", aldus de handelaar. Van der Meer verwacht voor dinsdag een markt die de ontwikkelingen in en rondom Oekraïne nauwlettend volgt. "Maar na dinsdag kan de aandacht verschuiven naar Amerikaanse inflatiecijfers over september, de notulen van de meest recente vergadering van de Federal Reserve en de bijeenkomst van het Internationaal Monetair Fonds", aldus Van der Meer. De Britten zagen de werkloosheid in het kwartaal dat eindigde met augustus op kwartaalbasis 0,3 procentpunt teruglopen naar 3,5 procent. De Britse minister van financiën Kwasi Kwarteng beantwoordt vandaag vragen in het Britse Lagerhuis. Verder houden de voorzitter van de Fed van Philadelphia Patrick Harker en van Cleveland Loretta Mester een toespraak. De euro noteerde dinsdag vlak op 0,9707 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8792 Britse pond. Het Britse pond daalde dinsdag 0,2 procent en noteerde op 1,12038 dollar. Bron: ABM Financial News

