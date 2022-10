Fagron boekt meer omzet

(ABM FN-Dow Jones) Fagron heeft in het derde kwartaal de omzet sterk zien stijgen, zoals analisten ook hadden voorzien. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers van de magistrale bereider.

De omzet steeg afgelopen kwartaal met 21,5 procent op jaarbasis van 142,4 miljoen naar 173 miljoen euro, waar de analistenconsensus op 171,8 miljoen euro mikte. Tegen constante wisselkoersen gaat het om een omzetgroei van 10,7 procent.

Fagron groeide autonoom, aangevuld met acquisities en gunstige wisselkoersen.

De autonome omzetgroei bedroeg 11,5 procent in het derde kwartaal. Sinds de start van het jaar groeide de omzet autonoom met 13,5 procent. Tegen constante wisselkoersen gaat het om een omzetgroei van respectievelijk 1,7 en 5,1 procent.

Zoals ING had verwacht bleef de omzet op kwartaalbasis min of meer stabiel. In het tweede kwartaal bedroeg de omzet 172,2 miljoen euro.

Fagron zegt een robuuste prestatie in Europa te hebben geleverd, terwijl er ook “proactieve strategische acties” in Latijns- en Noord-Amerika uitgevoerd werden.

De omzet in Europa bedroeg 65,1 miljoen euro, in Latijns-Amerika 42,9 miljoen euro en in Noord-Amerika 64,8 miljoen euro. Analisten hadden op een omzet van 64,8 miljoen euro in Europa gemikt, van 41,7 miljoen euro in Zuid-Amerika en van 65,3 miljoen euro in Noord-Amerika.

“Onze derde kwartaalresultaten reflecteren de bestendigheid van onze business met positieve ontwikkelingen in verschillende markten ondanks de toenemende uitdagingen in de macro-omgeving”, aldus CEO Rafael Padilla in een toelichting.

“Aangezien het tekort aan injectienaalden waarschijnlijk aanhoudt, verwachten we dat onze Wichita run rate op het huidige niveau zal blijven gedurende het vierde kwartaal, ondanks de sterke onderliggende vraag, en zal uitkomen op ten minste 95 miljoen dollar aan het eind van het jaar”, voegde de topman toe.

“Samen met de recent aangekochte bereidingsfaciliteit in Boston, waar we goede voortgang hebben gemaakt door onze commerciële expertise vanuit Wichita in te zetten en we verschillende nieuwe klanten aan boord hebben gebracht, verwachten we dat op jaareinde 2022 de gecombineerde run rate hoger zal zijn dan 110 miljoen dollar”, ging Padilla verder.

Outlook

Zoals ING verwachtte, herhaalde Fagron de outlook voor dit jaar.

“We blijven vertrouwen hebben in de vooruitzichten van onze business wereldwijd en handhaven onze guidance voor 2022 en onze middellange verwachtingen die we eerder dit jaar hebben gegeven”, aldus Padilla.

De magistrale bereider rekent op een jaaromzet van 670 tot 690 miljoen euro, met een hogere aangepaste EBITDA-marge in de tweede jaarhelft. In de eerste zes maanden van het jaar bedroeg de marge 19,3 procent.

Voor het hele boekjaar rekenen analisten op een omzet van ruim 689 miljoen euro. Dat was in 2021 krap 574 miljoen euro.

Update: om meer informatie toe te voegen.