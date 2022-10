Beursblik: weinig vuurwerk bij Fagron verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fagron

(ABM FN) Fagron heeft in het derde kwartaal de omzet op jaarbasis zien stijgen. Dit bleek uit de analistenconsensus samengesteld door het bedrijf zelf in aanloop naar de kwartaalupdate donderdagochtend. De omzet kwam in het derde kwartaal naar verwachting uit op 171,8 miljoen euro, tegenover 142,4 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. In het tweede kwartaal bedroeg de omzet nog 172,2 miljoen euro. "Aangezien de consensus niet uitgaat van omzetgroei op kwartaalbasis, ondanks recente fusies en overnames, zijn de verwachtingen voor het derde kwartaal niet erg hooggespannen", stelde analist Stijn Demeester van ING, die met een groepsomzet van, 176 miljoen euro iets positiever gestemd is. Analisten verwachten een omzet van 64,8 miljoen euro in Europa, van 41,7 miljoen euro in Zuid-Amerika en van 65,3 miljoen euro in Noord-Amerika. Volgens ING profiteerde Fagron in Zuid-Amerika flink van een valutaire meewind. Outlook Volgens ING zal Fagron donderdag de outlook voor het hele boekjaar herhalen. De magistrale voorbereider rekent op een omzet van 670 tot 690 miljoen euro, met een hogere aangepaste EBITDA-marge in de tweede jaarhelft. In de eerste zes maanden van het jaar bedroeg de marge 19,3 procent. Voor het hele boekjaar rekenen de analisten op een omzet van ruim 689 miljoen euro. Dat was in 2021 krap 574 miljoen euro. ING hanteert een Houden advies voor Fagron met een koersdoel van 17,50 euro. Het aandeel daalde dinsdag 0,2 procent tot 12,46 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.