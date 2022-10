Bescheiden verliezen in Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend lager. Rond half elf daalde de AEX met 0,5 procent tot 638,12 punten.

"Hoewel we in de afgelopen weken behoorlijk wat volatiliteit hebben gezien, bleven de Europese beurzen per saldo op hetzelfde niveau steken", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Hewson wees op een sterk herstel van de aandelenmarkten vorige week, maar ook op een zwakke start van de nieuwe week. Beleggers waren maandag nog in de ban van het sterke banenrapport uit de VS op vrijdag en dit beeld domineerde ook op Wall Street.

Bovendien zag Hewson maandag chipaandelen onder druk staan, nadat de VS met nieuwe beperkingen kwamen met betrekking tot de toegang van China tot de Amerikaanse halfgeleiderindustrie. TSMC daalde vanochtend stevig op dit bericht, nadat de Taiwanese beurs maandag gesloten bleef.



Op woensdag verschijnen de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve en op donderdag kijken beleggers uit naar Amerikaanse inflatiedata. "De stemming zal dus terughoudend zijn in aanloop naar deze cijfers, waarbij beleggers beoordelen of een renteverhoging van 75 basispunten in de VS volgende maand daadwerkelijk tot de opties behoort en wat dit betekent voor de mondiale economie."

Hewson wees op uitspraken van Fed-lid Lael Brainard, die zich zorgen maakt over een vertraagde impact van het Fed-beleid, die pas over enkele maanden zichtbaar kan worden.

"Wij verwachten dat de volatiliteit op de financiële markten hoog zal blijven door de verslechterende economische vooruitzichten, centrale banken die met grote rentestappen de inflatie bestrijden en oplopende geopolitieke spanningen", aldus analist Jos Versteeg van InsingerGilissen. "Een omgeving waarin centrale banken de beleidsrentes verhogen, terwijl de economische groei wereldwijd vertraagt, betekent ook dat het risico op beleidsfouten toeneemt."

Ook waarschuwde Versteeg voor de energiecrisis, die vooral de eurozone en het Verenigd Koninkrijk in haar greep houdt en het besteedbaar inkomen van huishoudens en de productie van bedrijven onder druk zet. "Hoewel de gasvoorraden in het algemeen flink zijn opgelopen en prijsplafonds verlichting kunnen bieden, verwachten wij desondanks dat een recessie zeer waarschijnlijk is voor beide regio’s." De Amerikaanse economie zal ook vertragen, maar is volgens InsingerGilissen veerkrachtiger.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9710. De olieprijzen daalden tot twee procent tot circa 89 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerden Adyen, Philips en Heineken tot 1,2 procent hoger. Verzekeraar Aegon was met 2,8 procent de grootste daler. De niet-beursgenoteerde verzekeraar Achmea meldde hogere technische voorzieningen vanwege een gestegen levensverwachting in Nederland.

In de AMX ontsprong Fagron de dans met een stijging van 0,1 procent. Later deze week komt Fagron met een kwartaalupdate. Basic-Fit won 1,1 procent. AMG was met 2,9 procent de grootste daler.

In de AScX won Fastned na cijfers 4,6 procent. Na een vertraging van de uitrol van laadstations in het derde kwartaal, verwacht ING voor het vierde kwartaal sterke cijfers van Fastned. Ebusco won 0,4 procent, eveneens na cijfers. De Deurnse bussenbouwer heeft in het derde kwartaal de trends uit de eerste jaarhelft zien doorzetten en herhaalde de outlook voor heel dit jaar.

Accsys verloor 2,7 procent.