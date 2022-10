Beursblik: Randstad staat op kwartaalbasis vrijwel stil Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft in het derde kwartaal de omzet op kwartaalbasis licht zien stijgen, terwijl het onderliggende operationeel resultaat, de EBITA, vrijwel gelijk bleef. Dit is de verwachting van 12 analisten die hun taxaties hebben aangeleverd voor een consensus die de bemiddelaar in werk zelf publiceerde. De omzet in het derde kwartaal komt daarin naar verwachting uit op 6.902 miljoen euro tegen 6.886 miljoen euro een kwartaal eerder en 6.275 miljoen euro in het derde kwartaal een jaar eerder. De onderliggende EBITA loopt op kwartaalbasis op van 308 naar 309 miljoen euro. In het derde kwartaal van 2021 lag deze post op 298 miljoen euro. De marge die daar bij hoort blijft naar verwachting op 4,5 procent staan, maar levert op jaarbasis daarmee wel 20 basispunten in. De autonome groei van de omzet per werkdag komt over het derde kwartaal op jaarbasis naar verwachting uit op 5,3 procent. Over het tweede kwartaal rapporteerde de onderneming uit Diemen een autonome omzetgroei van liefst 9,1 procent Randstad maakt de resultaten over het derde kwartaal van dit jaar op dinsdag 25 oktober voorbeurs bekend. Het aandeel Randstad noteerde dinsdag op een rood Damrak 1,1 procent lager op 43,53 euro. Bron: ABM Financial News

