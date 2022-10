Beursblik: ING zet Houden advies op NSI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) ING is dinsdag gestart met het volgen van NSI met een Houden advies en een koersdoel van 25,00 euro. "NSI is een pure aanbieder van kantoorvastgoed met een portefeuille van 1,4 miljard euro die de afgelopen twee jaar een flinke verandering heeft doorgemaakt", aldus analist Francesca Ferragina. Over de portefeuille maakt de analist geen zorgen, die is "erg veilig", bijna volledig geïndexeerd en "erg conservatief" gefinancierd. De zogeheten loan to value is 28 procent. NSI komt na stevige desinvesteringen nu in een fase van herinvesteren, aldus Ferragina, met drie projecten met een investeringswaarde van circa 400 miljoen euro. "Het cyclische karakter van het kantorensegment, gecombineerd met volatiliteit en druk op de ontwikkelingskosten, die mogelijk de vooruitzichten voor de winstgevendheid drukken, leiden ertoe dat we met een Houden advies starten." Het verlies van de status van fiscale beleggingsinstelling, ook wel FBI, kan de winst per aandeel NSI met 10 tot 15 procent treffen, waarschuwt ING. "En dat kan ook het huidige genereuze dividend ter discussie stellen." Bron: ABM Financial News

