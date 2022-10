Beursblik: sterk vierde kwartaal Fastned voorzien

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft in het derde kwartaal de uitrol van laadstations conform verwachting zien vertragen, maar het vierde kwartaal belooft sterk te worden. Dit zegt analist Marc Hesselink van ING dinsdag, nadat het snellaadbedrijf met een kwartaalupdate kwam.

De laadomzet was in het afgelopen kwartaal hoger dan verwacht, dankzij prijsverhogingen die Fastned doorvoerde, aldus Hesselink. "En dus niet vanwege extra klanten of een hoger gebruik", aldus de analist. Cijfers hierover waren volgens hem conform verwachting.

De brutomarge stond onder druk vanwege de hogere inkoopprijzen, maar was volgens Hesselink nog steeds beter dan verwacht met 0,35 euro per kilowattuur. ING mikte vooraf op 0,32 euro.

"Als de prijzen en kosten stabiel blijven, dan zien we een sterke marge van 0,45 euro per kilowattuur in het vierde kwartaal", aldus de analist. "De uitrol van laadstations was in het derde kwartaal traag, maar zal flink verbeteren in het vierde kwartaal."

In het derde kwartaal kwamen er slechts zes laadstations bij om zo op 214 stuks uit te komen. Er werden drie nieuwe locaties verworven, tegen normaliter 10 tot 15 nieuwe locaties per kwartaal. Het aantal nieuwe locaties zal in het vierde kwartaal flink stijgen, zo voorziet Hesselink. Fastned heeft 20 stations in aanbouw en zal met meer dan 25 nieuwe stations in het vierde kwartaal starten. Als gevolg verwacht Fastned onverminderd op meer dan 250 stations tegen het einde van dit jaar te zitten.

ING heeft een Houden advies op Fastned met een koersdoel van 40,00 euro. Het aandeel steeg dinsdagochtend met 4,0 procent tot 33,78 euro.