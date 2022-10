AEX opent lager, alleen defensieve aandelen in het groen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 0,7 procent lager naar 636,83 punten. Ook de Midkap gaf 0,7 procent prijs. Onder de hoofdaandelen noteerden alleen de defensieve waarden Ahold Delhaize, Unilever en Heineken nipt in het groen. Verzekeraar Aegon was met 2,4 procent de grootste daler. De niet-beursgenoteerde verzekeraar Achmea meldde hogere technische voorzieningen vanwege een gestegen levensverwachting in Nederland. In de AMX ontsprong Fagron de dans met een stijging van 1,6 procent. Aperam was met twee procent de grootste daler. In de AScX won Fastned na cijfers 4,0 procent en Ebusco een procent. NSI verloor anderhalf procent. Bron: ABM Financial News

