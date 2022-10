Hogere voorziening voor Achmea door langere levensverwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De levensverwachting in Nederland is verder toegenomen en dat leidt tot een stijging van de technische voorzieningen van Achmea met ongeveer 90 miljoen euro. Dit maakte de verzekeraar, moederbedrijf van onder meer Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren kruis, dinsdag bekend. Achmea verwijst daarvoor naar de tweejaarlijkse prognose van het Koninklijk Actuarieel Genootschap van vorige maand, die als één van de uitgangspunten voor het vaststellen van de benodigde omvang van de technische voorzieningen wordt gebruikt. Bij geboorte is de levensverwachting voor vrouwen nu 92,8 jaar en voor mannen 90,0 jaar. Twee jaar geleden was deze verwachting nog respectievelijk 91,9 jaar en 89,5 jaar. Achmea zei daarnaast dat een hogere rente op korte termijn een negatief effect heeft op de toetsmarge voor de verzekeringsverplichtingen, hetgeen ook negatief uitpakt voor de te nemen voorzieningen. Op de langere termijn heeft een hogere rente daarentegen een positieve impact op de kapitaalgeneratie en daarmee ook de ontwikkeling van de Solvency II ratio, aldus Achmea. Op basis van de stand per eind juni had de hogere rente een geschat jaarlijks positief effect van ongeveer 70 miljoen euro op de kapitaalgeneratie, vergeleken met eind 2021. Dit effect is naar verwachting als gevolg van de verder gestegen marktrente in de afgelopen periode verder toegenomen. De impact van de nieuwe prognosetafel op de Solvency II ratio van Achmea is beperkt en de pro-forma Solvency II ratio van Achmea blijft met ongeveer 200 procent zeer solide, aldus de verzekeraar. Daarnaast is ook de directe impact van een stijgende rente op de Solvency II ratio van Achmea relatief beperkt. Een verdere stijging van de rente met 100 basispunten zal naar verwachting een negatieve impact van 2 procentpunt hebben op de Solvency II ratio. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.