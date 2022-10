Bio-Rad Laboratories wil fuseren met Qiagen - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse Bio-Rad wil een combinatie vormen met het Duitse Qiagen. Dit meldden bronnen tegen de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. Qiagen, leverancier van monster- en testtechnologieën voor moleculaire diagnostiek, had volgens de krant maandag na het sluiten van de reguliere handel een marktwaarde van circa 10 miljard dollar, Bio-Rad van 11,6 miljard dollar, na een koersdaling van 8,4 procent na publicatie van deze berichten. Mocht de combinatie van de grond komen, dan betreft dit een volgende mijlpaal in de markt voor medische diagnostiek die na de uitbraak van de coronacrisis flink is gegroeid. In 2020 was Qiagen al een doelwit van Thermo Fisher Scientific. Die deal liep stuk, nadat er te weinig aandelen werden aangemeld. Thermo Fisher betaalde vervolgens in 2021 circa 17 miljard dollar voor PPD. Bron: ABM Financial News

