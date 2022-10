Boskalis per 9 november van de beurs Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) De beursnotering van Boskalis wordt per 9 november beëindigd. Dit maakte Boskalis dinsdagochtend bekend. De laatste handelsdag van de aandelen zal op 8 november zijn, waarmee de beursnotering na ruim 51 jaar komt te vervallen. Eind september werd bekend dat tijdens de na-aanmeldingstermijn van het bod van HAL op Boskalis nog bijna 17,7 miljoen aandelen werden aangemeld, of ongeveer 13,7 procent van het geplaatste kapitaal, waarmee ongeveer 98,3 procent van het kapitaal in handen komt van HAL. Dit was voldoende om de beursnotering van Boskalis te beëindigen. Voor de resterende aandelen start HAL een wettelijke uitkoopprocedure in het vierde kwartaal. Bron: ABM Financial News

