Vopak bereidt zich voor op import van groene ammoniak

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak treft in zijn terminal in Vlissingen de nodige voorbereidingen voor de opslag van groene ammoniak. Dit maakte het tankopslagbedrijf dinsdagochtend bekend. Vopak maakt aanpassingen aan twee bestaande LPG-opslagtanks, met elk een capaciteit van 55.000 kubieke meter, in reactie op de aantrekkende vraag naar duurzame grondstoffen en energie. Er is ook ruimte voor verdere uitbreidingen en andere industriële activiteiten, waaronder een installatie om ammoniak weer om te zetten naar groene waterstoffen. "Dankzij onze bestaande infrastructuur kunnen we onze klanten een snelle en efficiënte oplossing bieden", aldus Vopak. Bron: ABM Financial News

