Wederom lagere start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,7 procent.

Maandag kende de AEX al een rode weekstart met een daling van 0,9 procent naar 641,21 punten.

De AEX startte maandag lager na een donkerrood slot op Wall Street vrijdagavond, maar de hoofdindex wist in de loop van de handelsdag toch in het groen te noteren. Tijdens de middaghandel schoot evenwel het rendement op de tienjarige Duitse staatsobligatie met 15 basispunten omhoog, naar een rendement van 2,35 procent, waarna het met de rust gedaan was.

Berlijn staat volgens analist Corné van Zeijl van Actiam achter de uitgifte van Europese schulden om de energiecrisis onder controle te krijgen. "Meer schuld is niet goed voor de rente en dus schiet de Bund omhoog”.

Ook het rendement op de Amerikaanse evenknie zit vanochtend scherp in de lift met een stijging van ruim 10 basispunten naar 4,0 procent. De Amerikaanse obligatiemarkt was maandag gesloten vanwege de viering van Columbus Day.

De Amerikaanse rente stond eerder deze maand nog onder druk, maar begon weer te stijgen doordat beleggers begonnen te anticiperen op verdere renteverhogingen door de Federal Reserve na de vrijgave van positieve economische data, waaronder een sterk banenrapport afgelopen vrijdag. De werkloosheid in de VS daalde in september op maandbasis van 3,7 procent naar 3,5 procent.

De verwachting is nu dat de Fed na het sterke banenrapport van vrijdag in november opnieuw de rente met 75 basispunten zal verhogen.

Op Wall Street daalde techbeurs Nasdaq, extra gevoelig voor een stijgende rente, maandagavond met 1,0 procent naar het laagste niveau van dit jaar. De index heeft dit jaar al ruim 32 procent prijsgegeven. De meer traditioneel samengestelde Dow Jones index beperkte het verlies tot 0,3 procent. Het verlies in 2022 bedraagt voor deze index minder dan 20 procent.

De aandelenmarkten maken zich ondertussen ook op voor een nieuw kwartaalcijferseizoen. In de tweede helft van de week krijgen we cijfers van PepsiCo, Delta Air Lines en vanaf vrijdag een hele serie banken, waaronder Citi, JPMorgan en Morgan Stanley.

WTI-olie werd maandag 1,5 procent goedkoper op 91 dollar per vat, onder meer door de sterkere dollar. De euro/dollar handelde op 0,9688.

In Azië werd de handel in Tokio en Seoel vanochtend hervat, na een feestdag maandag, met verliezen van grofweg twee procent.

Ook in Taiwan konden beleggers vandaag pas reageren op het nieuws van vrijdag dat Amerika nieuwe exportbelemmeringen wil doorvoeren om de technologische en militaire vooruitgang van China te vertragen. Het aandeel van ’s werelds grootste producent van halfgeleiders TSMC daalde vanochtend in Taipei maar liefst 8 procent. TSMC, dat donderdag cijfers rapporteert, is een grote klant van het Nederlandse ASML.

Bedrijfsnieuws

Ebusco herhaalde de outlook van een scherpe omzetstijging voor 2022. "Na de zomerstop hield het sterke momentum aan", aldus CEO Peter Bijvelds in een toelichting. Er blijven veel aanbestedingen. Ebusco schat dat er 3.800 bussen worden aanbesteed in de komende 12 tot 18 maanden.

Fastned heeft de laadomzet in het derde kwartaal fors zien toenemen, met 217 procent van 3,3 miljoen tot 10,1 miljoen euro. "Gezien de grote hoeveelheid bouwwerkzaamheden die momenteel in de verschillende markten aan de gang zijn, of binnenkort beginnen, hebben we alle vertrouwen in onze doelstelling om voor eind 2022 minimaal 65 nieuwe stations te openen", aldus Fastned.

De Raad van Commissarissen van PostNL is van plan om Herna Verhagen opnieuw voor vier jaar te benoemen als Chief Executive Officer en lid van de Raad van Bestuur van PostNL.

Berenberg verlaagde vanochtend het koersdoel voor PostNL fors van 4,20 naar 2,00 euro bij handhaving van het Houden advies. De economische vooruitzichten verslechteren in Nederland en dat zal een impact hebben op het postbedrijf, zo verwacht analist William Fitzalan Howard. PostNL kwam dit jaar al met twee winstwaarschuwingen en de analist sluit een derde niet uit.

Pharming diende het registratiedossier voor toelating tot de Europese markt voor leniolisib bij het Europees Geneesmiddelenagentschap in.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 verloor maandag 0,8 procent op 3.612,39 punten, de Dow Jones index daalde 0,3 procent op 29.202,88 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent in de min bij een slotstand van 10.542,10 punten.