Fastned ziet laadomzet verdrievoudigen

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft de laadomzet in het derde kwartaal fors zien toenemen. Dit bleek dinsdag uit een update van het snellaadbedrijf.

De laadomzet steeg met 217 procent van 3,3 miljoen tot 10,1 miljoen euro.

"Onze sterke omzetgroei heeft zich in het derde kwartaal van 2022 voortgezet”, aldus CEO Michiel Langezaal. "We verdrievoudigden onze laadomzet in vergelijking met vorig jaar, dankzij een aanhoudend sterke toename van het aantal elektrische voertuigen in onze markten, en dankzij meer en grotere stations in ons netwerk."

Langezaal stelde dat er nu meer dan duizend laders in gebruik zijn in de zes landen waarin Fastned actief is. Momenteel zijn er twintig locaties in aanbouw, vier keer meer dan op enig moment in de geschiedenis van Fastned, aldus de topman.

De like-for-like bezetting was 14,0 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2021.

Om de huidige energiecrisis het hoofd te bieden, verhoogde Fastned al de prijzen. "Alleen zo kunnen we een duurzame bedrijfsvoering voortzetten en ervoor zorgen dat we ons netwerk kunnen blijven uitbreiden. Als de groothandelsprijzen voor energie zich stabiliseren op een lager niveau, hopen we dat we onze prijzen weer naar beneden kunnen bijstellen", aldus Langezaal. Prijsstijgingen tijdens het kwartaal hebben geen merkbare invloed gehad op de hoeveelheid verkochte energie, zo constateerde Fastned.

Aan het einde van het derde kwartaal had Fastned een totaal aantal aangekochte locaties van 359, een stijging van 33 locaties dit jaar. Er werden dit jaar 29 nieuwe stations aan het netwerk toegevoegd. In het derde kwartaal werden 6 nieuwe stations geopend, conform verwachting van ING.

"Gezien de grote hoeveelheid bouwwerkzaamheden die momenteel in de verschillende markten aan de gang zijn, of binnenkort beginnen, hebben we alle vertrouwen in onze doelstelling om voor eind 2022 minimaal 65 nieuwe stations te openen", aldus het bedrijf.