Beeld: Lucas Bols

(ABM FN-Dow Jones) Lucas Bols en De Kuyper verkopen Avandis aan Refresco voor 25 miljoen euro. Deze transactie werd in een gezamenlijk persbericht bekend gemaakt. De verkopende partijen zijn met Refresco tevens een productie-overeenkomt voor de lange termijn met de bottelaar overeengekomen. De aankoopprijs zal worden aangepast voor de netto schuldpositie, die op 31 maart 15 miljoen euro bedroeg, en eventuele aanpassingen van het werkkapitaal op de datum van afronding. De transactie moet nog worden beoordeeld door de relevante autoriteiten. Avandis, een 50/50 joint venture van Lucas Bols en De Kuyper, is een bottelaar van alcoholische dranken in Zoetermeer. Bron: ABM Financial News

