Crisp haalt 75 miljoen nieuw groeigeld op - media

Beeld: Crisp

(ABM FN-Dow Jones) Onlinesupermarkt Crisp heeft 75 miljoen euro aan groeikapitaal opgehaald en tegelijkertijd de eigen gelederen versterkt met de aankoop van de Eetfabriek. Dit schreef Het Financieele Dagblad dinsdag. Adriaan Mol, oprichter van Mollie, en Sander van der Laan, oud-CEO van Action en Albert Heijn, behoren tot de nieuwe investeerders. Crisp meldde dat het klantenbestand, het aantal bestellingen en de omzet is verdubbeld op jaarbasis en dat het niet bevreesd is dat hoge energieprijzen en een dreigende recessie het groeitempo er uithalen, maar verder waren de financiële details volgens het FD karig. De Eetfabriek is de leverancier van kant-en-klaar maaltijden van Crisp. Bron: ABM Financial News

