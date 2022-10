Europese beurzen openen naar verwachting weer lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een rode opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 70 punten voor de Duitse DAX en een min van 44 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt ook 44 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag lager geëindigd, na een volatiele sessie.

De Europese beurzen volgden het spoor van Azië, waar de indexen maandag ook onder druk stonden, onder meer vanwege zwakke inkoopdata uit China die in het weekend verschenen.

Afgelopen weekend werd bekend dat de inkoopmanagersindex voor de Chinese dienstensector in september is gedaald van 55 naar 49,3 punten, wat duidt op krimp.

"We verwachten dan ook dat er meer stimuleringsmaatregelen in China zullen worden aangekondigd", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Tijdens de middaghandel schoten de Europese markten even omhoog, maar die winst wisten ze niet te handhaven.

De Duitse tienjaarsrente is maandag gestegen, nadat Berlijn heeft aangegeven achter de uitgifte van Europese schulden te staan om de energiecrisis onder controle te krijgen, zei analist Corné van Zeijl van Actiam.

"Meer schuld is niet goed voor de rente en dus schiet de Bund omhoog", zag analist Van Zeijl, die meent dat met gezamenlijk schuld uitgeven, "de Rubicon wordt overgestoken, ofwel, hun schuld is nu uw schuld".

De Duitse Bund noteerde maandag rond het Europese slot op 2,34 procent, een stijging van 14 basispunten.

Ook wees Van Zeijl nog naar de Britse obligatiemarkt. "Men vreest blijkbaar het stoppen van de nood-QE door de Bank of England aanstaande vrijdag."

De Noorse inflatie steeg in september naar 5,3 procent, waar gerekend werd op 5,0 procent. De kans op een renteverhoging met 50 basispunten volgende maand neemt hierdoor toe volgens SEB.

Verder was er aandacht voor raketaanvallen die Rusland maandagochtend uitvoerde op steden in Oekraïne, waaronder de hoofdstad Kiev. De raketten lijken een vergelding voor de ontploffing die de Russische brug naar de Krim afgelopen weekend deels onklaar maakte.

De aanval op deze brug, een prestigeproject van de Russische president Vladimir Poetin, is door de president een terreurdaad genoemd.

Bedrijfsnieuws

Renault en Nissan zijn in gesprek over nieuwe initiatieven, melden de twee samenwerkende autofabrikanten. Nissan kan een investering doen in de nieuwe entiteit van Renault voor elektrische auto's. Renault won bijna 2,5 procent.

Concurrent Stellantis heeft een principe-overeenkomst gesloten met GME Resources voor de levering van nikkel en kobalt voor batterijen uit een toekomstige fabriek in West-Australië. Dat maakte de autofabrikant maandag bekend. Het aandeel Stellantis daalde een procent.

De Britse wapenfabrikant BAE Systems overweegt om weer M777 houwitsers te gaan produceren. De prestaties van het kanon op het Oekraïense slagveld tegen het Russische leger hebben geleid tot nieuwe belangstelling uit verschillende landen voor het wapen, volgens BAE. Het aandeel daalde een procent.

Deutsche Post heeft de verwachting voor de EBIT in 2022 verhoogd, op basis van de voorlopige resultaten in het derde kwartaal. Dat maakte het Duitse postbedrijf maandagmiddag bekend. Het aandeel steeg 5 procent. PostNL won bijna 3 procent in Amsterdam.

In Frankfurt ging Covestro aan kop met een plus van ruim 8 procent en daalde Volkswagen 4,5 procent. In Parijs deed ArcelorMittal goede zaken, met een winst van 3 procent en verloor Pernod Ricard bijna 3,5 procent.

Euro STOXX 50 3.361,35 (-0,4%)

STOXX Europe 600 390,12 (-0,4%)

DAX 12.272,94 (-0,00%)

CAC 40 5.840,55 (-0,5%)

FTSE 100 6.959,31 (-0,5%)

SMI 10.262,52 (-0,5%)

AEX 641,21 (-0,9%)

BEL 20 3.363,53 (-0,1%)

FTSE MIB 20.912,96 (+0,05%)

IBEX 35 7.413,50 (-0,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager gesloten, waarbij de Nasdaq daalde naar het laagste punt in 2022 en tevens het laagste niveau in ruim twee jaar.

Jamie Dimon waarschuwde maandag dat de S&P 500 nog 20 procent verder kan dalen. Ook rekent de topman van JPMorgan op een recessie in de VS halverwege volgend jaar, zei hij in een interview op CNBC.

De vice-voorzitter van de Federal Reserve, Lael Brainard zei maandag dat de renteverhogingen gaan zorgen voor een groeivertraging in de VS en dat het tijd zal kosten om de inflatie omlaag te brengen. Brainard ging niet in op de omvang van een volgende renteverhoging door de Fed.

De verwachting is dat de centrale bank de rente opnieuw met 75 basispunten zal verhogen, zeker na het sterke banenrapport van vrijdag, volgens Richard Hunter van Interactive Investor.

Amerikaanse cijfers over de inflatie en de detailhandelsverkopen aanstaande donderdag en vrijdag zullen deze week "opnieuw testen uit welk hout beleggers gesneden zijn", volgens Hunter.

"De marktreactie op het Amerikaanse banenrapport vrijdag was kenmerkend voor een berenmarkt op de aandelenbeurs", zei Ian Williams van Peel Hunt. "De Amerikaanse indices maakten een scherpe draai, toen er geen slecht economisch nieuws te vinden bleek dat de Fed zou kunnen afbrengen van de vastberadenheid om een havikachtig beleid te voeren."

De Amerikaanse obligatiemarkt was maandag gesloten voor de viering van Columbus Day in de VS.

De aandelenmarkten maken zich ondertussen ook op voor een nieuw kwartaalcijferseizoen. In de tweede helft van de week krijgen we cijfers van PepsiCo, Delta Air Lines en vanaf vrijdag een hele serie banken, waaronder Citi, JPMorgan en Morgan Stanley.

WTI-olie werd maandag 1,5 procent goedkoper op 91 dollar per vat, onder meer door de sterkere dollar.

Bedrijfsnieuws

Tesla heeft in september een recordaantal auto's van de band laten rollen in zijn verbeterde fabriek in Shanghai. Het aantal geleverde elektrische auto's bedroeg 83.135, wat 8 procent meer was dan een maand eerder. De Chinese concurrent BYD ligt nog wel op kop met 95.000 stuks, 14 procent meer dan in augustus. Tesla verloor licht terrein.

Rivian Automotive moet bijna al zijn auto's terugroepen vanwege een mogelijk defect aan de stuurinstallatie. Dit meldde de jonge fabrikant van elektrische auto's. Het aandeel daalde ruim 7 procent.

Ook andere autofabrikanten zoals General Motors en Ford sloten maandag met forse verliezen, van 4 tot 7 procent.

PPG heeft in het derde kwartaal last gehad van een zwakke vraag in Europa en een tegenvallend herstel in China, waardoor de winst lager uitviel dan verwacht. Aanvankelijk rekende PPG op een aangepaste winst per aandeel van 1,75 tot 2,00 dollar. Maar maandag waarschuwt de verfgigant dat het 5 tot 7 procent onder de onderkant van deze bandbreedte is uitgekomen. Het aandeel leverde ruim 3 procent in.

S&P 500 index 3.612,39 (-0,8%)

Dow Jones index 29.202,88 (-0,3%)

Nasdaq Composite 10.542,10 (-1,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren dinsdag overwegend lager. Opvallend is dat TSMC in Taiwan bijna 8 procent daalt.

Nikkei 225 26.387,51 (-2,7%)

Shanghai Composite 2.986,11 (+0,4%)

Hang Seng 16.948,51 (-1,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 0,9679. Maandagavond noteerde het muntpaar op 0,9706.

USD/JPY Yen 145,77

EUR/USD Euro 0,9679

EUR/JPY Yen 141,08

MACRO-AGENDA:

08:00 Werkloosheid - September (VK)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - September (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten