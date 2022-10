PostNL wil Herna Verhagen herbenoemen als CEO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) De Raad van Commissarissen van PostNL heeft het voornemen om Herna Verhagen opnieuw voor vier jaar te benoemen als Chief Executive Officer en lid van de Raad van Bestuur van PostNL. Dit meldde het postbedrijf maandag. De herbenoeming staat op de agenda tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2023, aldus PostNL. Verhagen werd in april 2019 voor een periode van vier jaar benoemd tot CEO en lid van de Raad van Bestuur. Ze is sinds april 2012 CEO van PostNL. Bron: ABM Financial News

