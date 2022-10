Olieprijs daalt

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag gedaald, onder meer vanwege de sterke dollar. Bij een settlement van 91,13 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,6 procent goedkoper.

Analist Warren Patterson van ING wees op de algemene onzekerheid in de markt, bijvoorbeeld over hoe het Russische aanbod zich zal ontwikkelen met de Europese olie-ban en een mogelijk prijsplafond, "maar ook de outlook voor de vraag naar olie te midden van een verslechterd macro-economisch plaatje."

De dollar wint aan kracht nu de markten erop rekenen dat de Federal Reserve de rente agressief blijft verhogen. Een duurdere greenback is nadelig voor de olieprijs.

Verder reageerden oliebeleggers op zwakke macro-economische data uit China. Afgelopen weekend werd bekend dat de dienstensector in China in september is gekrompen, als gevolg van de strenge coronamaatregelen in het land.

Dit wakkert de zorgen over de Chinese economie aan en in het verlengde daarvan de zorgen over de vraag naar olie.

Vorige week steeg de olieprijs ruim 16 procent nadat OPEC+ aankondigde dat de productie met 2 miljoen vaten per dag wordt verlaagd. Marktkenners benadrukken echter dat de daadwerkelijke productieverlaging waarschijnlijk op de helft uitkomt.