Wall Street gebukt onder rentevrees

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren maandag lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 verliest 1,2 procent op 3.597,30 punten, de Dow Jones index daalt 0,7 procent op 29.080,89 punten en de Nasdaq noteert 1,6 procent in de min bij een stand van 10.481,43 punten en daarmee op het laagste punt in 2022.

De verwachting dat de Federal Reserve de rente opnieuw met 75 basispunten verhoogt, is na het sterke banenrapport van vrijdag zo goed als zeker, volgens Richard Hunter van Interactive Investor.

Amerikaanse cijfers over de inflatie en de detailhandelsverkopen aanstaande donderdag en vrijdag zullen deze week "opnieuw testen uit welk hout beleggers gesneden zijn", volgens Hunter.

"De marktreactie op het Amerikaanse banenrapport vrijdag was kenmerkend voor een berenmarkt op de aandelenbeurs", zei Ian Williams van Peel Hunt. "De Amerikaanse indices maakten een scherpe draai, toen er geen slecht economisch nieuws te vinden bleek dat de Fed zou kunnen afbrengen van de vastberadenheid om een havikachtig beleid te voeren."

De Amerikaanse obligatiemarkt is maandag gesloten voor de viering van Columbus Day in de VS.

De aandelenmarkten maken zich ondertussen ook op voor een nieuw kwartaalcijferseizoen. In de tweede helft van de week krijgen we cijfers van PepsiCo, Delta Air Lines en vanaf vrijdag een hele serie banken, waaronder Citi, JPMorgan en Morgan Stanley.

WTI-olie is maandag een half procent goedkoper op 92 dollar per vat.

De euro/dollar handelt maandagavond op 0,9697.

Bedrijfsnieuws

Tesla heeft in september een recordaantal auto's van de band laten rollen in zijn verbeterde fabriek in Shanghai. Het aantal geleverde elektrische auto's bedroeg 83.135, wat 8 procent meer was dan een maand eerder. De Chinese concurrent BYD ligt nog wel op kop met 95.000 stuks, 14 procent meer dan in augustus. Tesla verliest licht terrein.

Rivian Automotive moet bijna al zijn auto's terugroepen vanwege een mogelijk defect aan de stuurinstallatie. Dit meldde de jonge fabrikant van elektrische auto's. Het aandeel verliest bijna 10 procent.

Ook andere autofabrikanten zoals General Motors en Ford staan maandag op forse verliezen, van 5 tot 8 procent.

PPG heeft in het derde kwartaal last gehad van een zwakke vraag in Europa en een tegenvallend herstel in China, waardoor de winst lager uitviel dan verwacht. Aanvankelijk rekende PPG op een aangepaste winst per aandeel van 1,75 tot 2,00 dollar. Maar maandag waarschuwt de verfgigant dat het 5 tot 7 procent onder de onderkant van deze bandbreedte is uitgekomen. Het aandeel verliest 3 procent.