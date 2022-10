Rode weekstart op Damrak

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag met verlies aan de nieuwe handelsweek begonnen. De AEX leverde 0,9 procent in op 641,21 punten.

De hoofdgraadmeter had het vanochtend lastig na het stevige verlies van Wall Street op vrijdag, maar de lucht klaarde even op toen de Amerikaanse futures herstelden. Dat herstel was echter van korte duur.

"Eindelijk een beetje rust in afwachting van de inflatiecijfers later deze week”, aldus analist Corné van Zeijl van Actiam. Maar kort voor het einde van de handelsdag schoot de Duitse Bund omhoog en weg was het volgens de beurskenner met de rust.

Berlijn staat volgens Van Zeijl achter de uitgifte van Europese schulden om de energiecrisis onder controle te krijgen.

"Meer schuld is niet goed voor de rente en dus schiet de Bund omhoog", aldus analist Van Zeijl.

De Duitse Bund noteerde maandag rond het slot op 2,34 procent, een stijging van 14 basispunten.

Ook wees Van Zeijl nog naar de Britse obligatiemarkt. "Men vreest blijkbaar het stoppen van de nood-QE door de Bank of England aanstaande vrijdag."

Afgelopen weekend werd bekend dat de inkoopmanagersindex voor de Chinese dienstensector in september is gedaald van 55 naar 49,3 punten, wat duidt op krimp.

"We verwachten dan ook dat er meer stimuleringsmaatregelen in China zullen worden aangekondigd", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Olie werd iets goedkoper en na een volatiele handelsdag noteerde de Europese gasprijs, in de vorm van de Dutch TTF, ruim een procent hoger op 158 euro.

De euro/dollar handelde op 0,9693.

Beleggers gaan een wat rustigere macroweek tegemoet, al zullen verschillende inflatiecijfers zeker de aandacht trekken, vooral in die in de VS op donderdag.

Dat zal "opnieuw testen uit welk hout beleggers gesneden zijn", volgens Richard Hunter van Interactive Investor.

Verder komt het cijferseizoen de komende dagen voorzichtig op gang. Vooral vrijdag is interessant met een serie Amerikaanse grootbanken op de agenda.

Stijgers en dalers

In de AEX gingen ArcelorMittal en Ahold Delhaize aan kop met winsten van ruim 3 procent. Randstad won meer dan 2 procent.

AkzoNobel won ruim een procent, ondanks een winstwaarschuwing van het Amerikaanse PPG. "De vraag verzwakte verder in Europa. Bovendien was de verbetering op kwartaalbasis in China minder sterk dan verwacht, omdat de coronamaatregelen weer werden hervat", aldus PPG.

Onderstaan noteerden ASML, Besi en Adyen met verliezen van 3 tot 3,5 procent.

In de Midkap ging Aperam 4 procent hoger. Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor Aperam licht, maar herhaalde wel het koopadvies.

PostNL won bijna 3 procent nadat Deutsche Post de winstverwachting voor dit jaar verhoogde.

Fugro en JDE Peet’s kenden een lastige sessie met koersverliezen van 3,5 procent.

Fastned steeg bijna 6,5 procent in de AScX. Het bedrijf opent morgen de boeken over het derde kwartaal.

Ebusco won bijna 2,5 procent en opent net als Fastned morgen de boeken.

Vastned en Pharming daalden rond de 4,5 procent.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op Beursplein5 noteerden de Amerikaanse beurzen tot een procent lager.