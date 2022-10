Boskalis aan de slag in Antwerpse haven Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis gaat samen met partners Artes Roegiers, Artes Depret en Herbosch-Kiere de Europa Terminal in Antwerpen vernieuwen. Dit maakte Boskalis maandagmiddag bekend. Doel is dat de haven de grootste containerschepen kan blijven ontvangen en de capaciteit met een derde kan toenemen. De werkzaamheden zijn afgelopen vrijdag officieel van start gegaan, zullen negen jaar duren en in drie fasen worden uitgevoerd. Met het project is een totale aanneemsom van 335 miljoen euro gemoeid. Bron: ABM Financial News

