Winstwaarschuwing PPG

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) PPG heeft in het derde kwartaal last gehad van een zwakke vraag in Europa en een tegenvallend herstel in China, waardoor de winst lager uitviel dan verwacht. Dit maakte de Amerikaanse concurrent van AkzoNobel maandagmiddag bekend. Aanvankelijk rekende PPG op een aangepaste winst per aandeel van 1,75 tot 2,00 dollar. Maar maandag waarschuwt de verfgigant dat het 5 tot 7 procent onder de onderkant van deze bandbreedte is uitgekomen. "De vraag verzwakte verder in Europa. Bovendien was de verbetering op kwartaalbasis in China minder sterk dan verwacht, omdat de coronamaatregelen weer werden hervat", aldus PPG. Vooral in september zag PPG de volumes onder druk staan. En de fabrikant verwacht dat de matige omstandigheden ook in het vierde kwartaal aanhouden, inclusief een ongunstige valutamarkt voor het Amerikaanse bedrijf. Wel zei PPG dat in sommige markten de grondstoffenkosten wat gunstiger beginnen te worden. In het vierde kwartaal zullen de verkoopprijzen volgens PPG 10 tot 12 procent hoger liggen dan in het laatste kwartaal van vorig jaar. Op 19 oktober komt PPG met de cijfers over het derde kwartaal en wat de verwachtingen zijn voor het vierde kwartaal. Het aandeel PPG lijkt maandag 6,4 procent lager van start te gaan. Bron: ABM Financial News

