Beursblik: ASMI favoriet Bank of America

(ABM FN-Dow Jones) ASM International is een topfavoriet van Bank of America met een koopadvies en een koersdoel van 480,00 euro. Dit bleek maandag uit een rapport van de Amerikaanse bank.

De analisten van Bank of America hebben er vertrouwen in dat ASMI de huidige tegenwind in de markt kan weerstaan, dankzij de leidende positie in atomic layer deposition. Die technologie is volgens de bank nodig om steeds kleinere chips te kunnen maken. "ALD is de enige manier om over te schakelen op 2 nanometer en kleiner", meent analist Didier Scemama.

De markt voor ALD zal tot en met 2025 jaarlijks met gemiddeld 17 procent groeien, voorziet analist Scemama. Dat is meer dan de verwachtingen voor de markt voor wafer fab equipment. "Dat zou ASMI ruimte moeten geven om de omzet [in deze periode] met 24 procent en de EBITDA met 23 procent te laten groeien", aldus de analist, ook dankzij epitaxy, "de andere groeimotor" van ASMI, en meer service-inkomsten.

Voor 2022 mikt Bank of America op een omzet van 2,3 miljard euro voor ASMI, wat een jaar later bijna 2,9 miljard is en in 2024 3,3 miljard euro. In 2025 zal de omzet de 4 miljard euro overtreffen, berekende Scemama. Dat levert dan een winst per aandeel op van 22,00 euro. Daarmee zit de analist wel 2 euro boven de consensus van Bloomberg.