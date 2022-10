Deutsche Post verhoogt winstverwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Post heeft de verwachting voor de EBIT in 2022 verhoogd, op basis van de voorlopige resultaten in het derde kwartaal. Dat maakte het Duitse postbedrijf maandagmiddag bekend. In het derde kwartaal kwam de EBIT uit op 2,04 miljard euro, tegen 1,77 miljard een jaar eerder. Dat brengt het totaal over de eerste negen maanden op 6,5 miljard euro, ruim meer dan de krap 5,8 miljard euro vorig jaar. Op dit moment heeft Deutsche Post een verwachting voor 2022 van een EBIT-resultaat van 8,0 miljard euro, met een foutmarge van 5 procent. Deze verwachting zal bij de aankomende kwartaalcijfers van Deutsche Post op 8 november opwaarts worden bijgesteld, kondigde het bedrijf maandag al aan. Het aandeel Deutsche Post steeg na de aankondiging circa 4 procent. Bron: ABM Financial News

