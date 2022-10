Futures Wall Street wijzen omlaag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een iets lagere opening tegemoet, voor een vierde verliesdag op rij door zorgen over meer renteverhogingen. De future op de S&P500-index wijst op een openingsverlies van 0,2 procent. De verwachting dat de Fed de rente opnieuw met 75 basispunten verhoogt, is na het sterke banenrapport van vrijdag "zo goed als dichtgespijkerd", volgens Richard Hunter van Interactive Investor. Amerikaanse cijfers over de inflatie en de detailhandelsverkopen aanstaande donderdag en vrijdag zullen deze week "opnieuw testen uit welk hout beleggers gesneden zijn", volgens Hunter. "De marktreactie op het Amerikaanse banenrapport vrijdag was kenmerkend voor een berenmarkt op de aandelenbeurs", zei Ian Williams van Peel Hunt. "De Amerikaanse indices maakten een scherpe draai, toen er geen slecht economisch nieuws te vinden bleek dat de Fed zou kunnen afbrengen van de vastberadenheid om een havikachtig beleid te voeren." De Amerikaanse obligatiemarkt is maandag gesloten voor de viering van Columbus Day. In het nieuws was een raketaanval die Rusland maandagochtend uitvoerde op steden in Oekraïne waaronder de hoofstad Kyiv. De raketten lijken een vergelding voor de ontploffing die de Russische brug naar de Krim afgelopen weekend deels onklaar maakte. De aanval op deze brug, een prestigeproject van de Russische president Vladimir Poetin, is door de president een terreurdaad genoemd. Onder andere in Dnipro, Zaporizjia en Lviv werden maandag raketinslagen gemeld. De olieprijs bewoog weinig. Een novemberfuture West Texas Intermediate daalde 0,7 procent tot 92,02 dollar. Brent-olie voor december werd 0,7 procent duurder op 97,17 dollar. De Europese gasprijs steeg met ruim 2,5 procent. De Dutch TTF handelde op 160,50 euro. De euro/dollar noteerde op 0,9699. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 0,9737 op de borden. Bedrijfsnieuws Tesla heeft in september een recordaantal auto's van de band laten rollen in zijn verbeterde fabriek in Shanghai. Het aantal geleverde elekrische auto's bedroeg 83.135, wat 8 procent meer was dan een maand eerder. De Chinese concurrent BYD ligt nog wel op kop met 95.000 stuks, 14 procent meer dan in augustus. Tesla stond voorbeurs 2 procent lager. Rivian Automotive moet bijna al zijn auto's terugroepen vanwege een mogelijk defect aan de stuurinstallatie. Dit meldde de jonge fabrikant van elektrische auto's. Het aandeel lijkt ruim 6 procent lager te openen, na een verlies van meer dan 7 procent op vrijdag. Ook andere autofabrikanten zoals General Motors en Ford staan op verlies. De nieuwe CEO van Burger King wil de hamburgerreus weer terugbrengen naar zijn oude luister. In het fastfooduniversum is het bedrijf voorbijgestreefd door Wendy's en Chick-fil-A, nadat het decennia lang de tweede plaats bezette na McDonald's. Slotstanden De S&P 500 verloor vrijdag 2,8 procent op 3.639,66 punten, de Dow Jones index daalde 2,1 procent op 29.296,79 punten en de Nasdaq eindigde 3,8 procent in de min bij een slotstand van 10.652,40 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.