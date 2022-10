Europese beurzen in het rood Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur overwegend lager, in afwachting van meer renteverhogingen door de Amerikaanse Federal Reserve.



De brede STOXX Europe 600 index daalde 0,4 procent tot 390,00 punten, de Duitse DAX won 0,1 procent tot 12.288 punten de Franse CAC 40 verloor 0,7 procent tot 5.825 punten. De Britse FTSE 100 zakte 0,5 procent tot 6.955 punten. De verwachting dat de Fed de rente opnieuw met 75 basispunten verhoogt, is na het sterke banenrapport van vrijdag "zo goed als dichtgespijkerd", volgens Richard Hunter van Interactive Investor. Amerikaanse cijfers over de inflatie en de detailhandelsverkopen aanstaande donderdag en vrijdag zullen deze week "opnieuw testen uit welk hout beleggers gesneden zijn", volgens Hunter. De Noorse inflatie steeg in september naar 5,3 procent, waar gerekend werd op 5,0 procent. De kans op een renteverhoging met 50 basispunten volgende maand neemt hierdoor toe volgens SEB. In het nieuws was een raketaanval die Rusland maandagochtend uitvoerde op steden in Oekraïne waaronder de hoofstad Kyiv. De raketten lijken een vergelding voor de ontploffing die de Russische brug naar de Krim afgelopen weekend deels onklaar maakte. De aanval op deze brug, een prestigeproject van de Russische president Vladimir Poetin, is door de president een terreurdaad genoemd. Onder andere in Dnipro, Zaporizjia en Lviv werden maandag raketinslagen gemeld. De olieprijs bewoog weinig. Een novemberfuture West Texas Intermediate daalde 0,7 procent tot 92,02 dollar. Brent-olie voor december werd 0,7 procent duurder op 97,17 dollar. De Europese gasprijs daalde met ruim 2,5 procent. De Dutch TTF handelde op 152,00 euro. De euro/dollar noteerde op 0,9699. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 0,9737 op de borden. Bedrijfsnieuws Renault en Nissan zijn in gesprek over nieuwe initiatieven, melden de twee samenwerkende autofabrikanten. Nissan kan een investering doen in de nieuwe entiteit van Renault voor elektrische auto's. Het aandeel Renault wint 4,0 procent. Concurrent Stellantis heeft een principe-overeenkomst gesloten met GME Resources voor de levering van nikkel en kobalt voor batterijen uit een toekomstige fabriek in West-Australië. Dat maakte de autofabrikant maandag bekend. Het aandeel Stellantis maakte een pas op de plaats. De Britse wapenfabrikant BAE Systems overweegt om weer M777 houwitsers te gaan produceren. De prestaties van het kanon op het Oekraïense slagveld tegen het Russische leger hebben geleid tot nieuwe belangstelling uit verschillende landen voor het wapen, volgens BAE. Het aandeel daalde ruim een procent. Het vermogen van Accelleron om zijn doelen voor de middellange termijn te halen, moet het sentiment bij beleggers rond dit aandeel een impuls geven, volgens Deutsche Bank, dat een koopadvies geeft met een koersdoel van 22 Zwitserse frank. Accelleron maakt turbo-opladers voor grote motoren. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan maandag een iets lagere opening tegemoet. De future op de S&P500-index wijst op een openingsverlies van 0,3 procent. De S&P 500 verloor vrijdag 2,8 procent op 3.639,66 punten, de Dow Jones index daalde 2,1 procent op 29.296,79 punten en de Nasdaq eindigde 3,8 procent in de min bij een slotstand van 10.652,40 punten. Bron: ABM Financial News

