Beursblik: Degroof Petercam haalt HAL van verkooplijst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft maandag het advies voor HAL verhoogd van Reduceren naar Houden, maar het koersdoel ging van 131,00 naar 128,00 euro. Volgens analist Joren Van Aken was het Reduceren advies gebaseerd op twee punten, namelijk de significant lagere korting op het aandeel dan waar Degroof op mikte en de grote berg met geld waar HAL nog een bestemming voor moest vinden. Beide punten spelen nu volgens Van Aken grotendeels geen rol meer. Zo daalde het aandeel dit jaar met 24 procent. De korting op het aandeel is opgelopen tot meer dan 20 procent. Van Aken hanteert zelf een korting van 25 procent, terwijl de daadwerkelijke korting op het aandeel in de tweede helft van 2021 nog geen 10 procent was. Ook is circa 40 procent van de kas ingezet voor de overname van Boskalis. Als gevolg vindt de analist een Reduceren advies voor HAL niet langer gerechtvaardigd. Het nieuwe koersdoel biedt een opwaartse potentie van 13 procent. “Aangezien de gemiddelde koerspotentie van de aandelen die we volgen meer dan 35 procent is, is het nog te vroeg om positiever te worden [over HAL]", aldus Van Aken. Het aandeel HAL steeg maandagochtend met 1,3 procent tot 113,20 euro. Bron: ABM Financial News

