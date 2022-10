AEX onder druk, verliezen voor Just Eat Takeaway en ASML

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend in het rood. Kort voor de klok van elf uur verloor de AEX 1,0 procent op 640,58 punten.

Beleggers doen daarmee een stapje terug in aanloop naar het bedrijfscijferseizoen, dat deze week van start gaat. "Het komende kwartaalcijferseizoen zal met meer dan gemiddelde belangstelling worden gevolgd", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Volgens hem is een herstel op de beurs vooral afhankelijk van een stabilisatie van de rentes en de winstontwikkeling van bedrijven.

"Dat we het nog even niet moeten hebben van lagere rentes werd vrijdag wel duidelijk", zo stelde Wiersma, wijzend op een iets beter dan verwacht Amerikaans banenrapport. Daarop sloten vooral de Amerikaanse beurzen fors in het rood. Techbeurs Nasdaq leverde maar liefst 3,8 procent in.

"Een tegenvallend Amerikaans arbeidsmarktrapport zou voor de beurzen beter zijn geweest, maar anderzijds geeft het wel wat vertrouwen in de komende kwartaalcijfers van bedrijven", aldus Wiersma.

"Dankzij de sterke arbeidsmarkt zal de Fed hoogstwaarschijnlijk geen gas terugnemen wat betreft het tempo van de renteverhogingen", zo stelde beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx. "Deze gedachte zet de beurzen onder druk. Daarmee wordt de negatieve trend van afgelopen vrijdag voortgezet."

In Nederland komen Ebusco en Fastned dinsdag met cijfers, gevolgd door Fagron en NSI op donderdag en TomTom op vrijdag. Het zullen echter vooral Amerikaanse banken zijn die de aandacht deze week opeisen. Richting het einde van de week openen onder meer Citigroup, JPMorgan Chase, Morgan Stanley en Wells Fargo de boeken.

Verder kunnen ook Amerikaanse inflatiecijfers op aandacht rekenen. Alleen een duidelijk dalende inflatie en een afkoelende arbeidsmarkt zullen de Fed bewegen om de rente minder agressief te verhogen.

Voor september wordt gerekend op een inflatie in de VS van 8,1 procent op jaarbasis en een kerninflatie van 6,6 procent. De kerninflatie zou daarmee harder zijn opgelopen dan in augustus, toen dit 6,3 procent was.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9686. De olieprijzen daalden krap een procent tot 92 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerden ArcelorMittal en Ahold Delhaize 0,8 tot 1,5 procent in de plus. Grootste daler was Just Eat Takeaway met een verlies van 3,7 procent. Ook ASML daalde met 2,4 procent aanzienlijk.

In de AMX won Aperam 0,8 procent. Deutsche Bank vindt het aandeel nog steeds koopwaardig, maar verlaagde wel het koersdoel van 55,00 naar 52,00 euro. Analist Bastian Synagowitz verwacht glansloze derdekwartaalcijfers, vooral vanwege seizoensgebonden effecten in Europa, naast teruglopende prijzen, hogere energiekosten en een lagere vraag als gevolg van alle macro-economische onzekerheden. Aalberts verloor 2,6 procent, nadat ING het aandeel van de kooplijst haalde.

In de AScX won B&S 1,5 procent. Pharming daalde 4,8 procent.