ING haalt Aalberts van kooplijst

Beeld: Aalberts

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft maandag het advies voor Aalberts verlaagd van Kopen naar Houden, waarbij het koersdoel van 54,25 naar 35,00 euro ging. Analist Tijs Hollestelle merkte op dat Aalberts een solide eerste jaarhelft achter de rug heeft en verwacht ook een degelijk derde kwartaal op basis van uitspraken van het bestuur begin september. Het aandeel is sinds de piek met circa 40 procent gedaald, zo merkte Hollestelle op, vanwege de hogere rente, inflatie en geopolitieke ontwikkelingen. De recente koersontwikkeling ligt volgens hem wel in lijn met die van sectorgenoten. Het sentiment rond aandelen van bedrijven uit de industrie zal volgens Hollestelle onder meer kunnen opklaren als er meer duidelijkheid komt over een economische groeivertraging en als er minder neerwaartse risico's zijn voor de winstverwachtingen. "Maar dit is nog niet het geval", aldus de analist, die daarom het koopadvies introk en het koersdoel verlaagde. ING verlaagde de ramingen voor de EBITDA in 2023 met 17 procent, waardoor de taxatie 18 procent onder de consensus ligt. De huidige waardering van het aandeel noemde Hollestelle 'fair'. Volatiliteit op de bredere beurzen kunnen het aandeel Aalberts wel hard treffen, waarschuwde de analist nog. Het aandeel Aalberts daalde maandagochtend met 3,4 procent tot 33,06 euro. Bron: ABM Financial News

