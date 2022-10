Deutsche Bank verlaagt koersdoel Aperam Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft maandag het koersdoel voor Aperam verlaagd van 55,00 naar 52,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Bastian Synagowitz verwacht glansloze derdekwartaalcijfers, vooral vanwege seizoensgebonden effecten in Europa, naast teruglopende prijzen, hogere energiekosten en een lagere vraag als gevolg van alle macro-economische onzekerheden. Synagowitz verlaagde daarom zijn taxaties met 3 tot 8 procent. Als gevolg liggen de verwachtingen van de analist 7 tot 14 procent onder de consensus. Ook ziet Synagowitz risico's voor de consensus voor 2022 tot en met 2024. "Toch merkt Aperam zelf op dat in de huidige cyclus het tempo van de voorraadafbouw afneemt en dat de volumes in het vierde kwartaal naar verwachting iets aantrekken", aldus de analist. "Dat is zeer bemoedigend." Ook blijft het rendement op de vrije kasstroom sterk met 27 tot 31 procent, ondanks significante investeringen in het Leadership Journey-programma. "Dit betekent dat de aandeelhoudersbeloningen sterk blijven, zelfs exclusief de interne winstverbeteringen die verwacht worden, en dat het management een sterk trackrecord heeft", aldus Synagowitz. In het licht van de CO2-efficiënte bedrijfsvoering en de mogelijke opwaartse potentie door de energietransitie, is de korting op het aandeel nog altijd significant, zo oordeelde de analist. Als gevolg werd het koopadvies gehandhaafd. Het aandeel Aperam sloot vrijdag op 24,88 euro. Bron: ABM Financial News

