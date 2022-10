Lagere start handelsweek AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,8 procent.

Vrijdag koerste de AEX index een groot deel van de handelsdag zijwaarts maar de vrijgave ’s middags van een sterk Amerikaans banenrapport gooide roet in het eten, en de hoofdindex daalde uiteindelijk meer dan twee procent op een slotstand van 647,11 punten. Op weekbasis won de AEX nog wel een procent.

Ook Wall Street ging in mineur het weekend in na het solide banenrapport met een verlies voor hoofdgraadmeter S&P 500 van 2,8 procent, terwijl techbeurs Nasdaq zelfs 3,8 procent prijs moest geven.

Beleggers begonnen nog optimistisch aan de maand oktober door cijfers die wezen op een afkoelende Amerikaanse economie, terwijl de Reserve Bank of Australia een renteverhoging met slecht 25 basispunten doorvoerde, in plaats van 50 basispunten waar de markt op rekende. Daarmee was de RBA de eerste westerse centrale bank die het gaspedaal iets losliet.

Naast de prijsontwikkeling kijkt de Federal Reserve voor zijn rentebeleid ook naar de arbeidsmarkt en die bleek er in september sterk bij te liggen. Ondanks de sterk gestegen energieprijzen en een onder druk staande koopkracht van Amerikaanse consumenten daalde de werkloosheid van 3,7 procent naar 3,5 procent.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade heeft de Federal Reserve op basis van het banenrapport geen enkele reden om de rente in een lager tempo te verhogen. Marktvolgers beseffen volgens hem dat de Fed meer belang hecht aan het terugdringen van de inflatie dan aan het voorkomen van een recessie, "en dit betekent agressieve renteverhogingen", aldus Aslam.

Donderdag wordt in Amerika de inflatie in september vrijgegeven. Alleen een duidelijk dalende inflatie en een afkoelende arbeidsmarkt zullen de Fed bewegen om de rente minder agressief te verhogen.

Voor september wordt gerekend op een inflatie in de VS van 8,1 procent op jaarbasis en een kerninflatie van 6,6 procent. De kerninflatie zou daarmee harder zijn opgelopen dan in augustus, toen dit 6,3 procent was.

In Azië, waar de beurzen in onder meer Japan en Zuid-Korea vanochtend gesloten bleven, kregen beursgenoteerde halfgeleiders in Hongkong rake klappen, nadat de VS vrijdagavond nieuwe exportbelemmeringen presenteerde om de technologische en militaire vooruitgang van China te vertragen.

Hua Hong daalde negen procent, terwijl Shanghai Fudan Microelectronics Group zelfs 18 procent prijs gaf. De Hang Seng index in Hongkong koerste 2,5 procent lager. Sydney daalde daarnaast meer dan een procent.

De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vanochtend een procent lager na een winst van bijna vijf procent afgelopen week op 92,64 dollar per vat. Woensdag kondigde OPEC+ een productieverlaging van 2 miljoen vaten per dag aan.

Cijferseizoen in aantocht

Later deze week wordt het cijferseizoen afgetrapt met de vrijgave van cijfers van onder meer de Amerikaanse financiële giganten Citigroup, JPMorgan Chase en Morgan Stanley. In Nederland komen op dinsdag Ebusco en Fastned met cijfers. Op donderdag geven onder meer Fagron, NSI en TomTom inzicht in de ontwikkelingen in het derde kwartaal.

Ondanks de mineurstemming op de beurzen dit jaar zijn analisten van Bank of America optimistisch over de aanstaande kwartaalcijfers van Europese bedrijven, met een verwachte winstgroei van 30 procent voor de bedrijven in de Stoxx Europe 600-index. Tweederde van de verwachte winstgroei is toe te schrijven aan de energiesector. Zonder die sector groeit de winst per aandeel met 11 procent, becijferden de analisten.

Ook voor het komende jaar zijn de verwachtingen nog steeds positief. Hoe kunnen de winstramingen zo hoog blijven, nu de wereldeconomie zoveel trager groeit en wellicht op een recessie afstevent?

Deels komt dit door de hoge energieprijzen, die de winst van energiebedrijven aanjaagt. Ook stijgt door de oplopende inflatie de winst per aandeel automatisch en de hogere rendementen op staatsleningen stuwen de winsten van banken en verzekeraars. Door de zwakke euro tenslotte boeken Europese multinationals meer winst op hun buitenlandse omzet, aldus de analisten van Bank of America, die er echter ook onder meer op wijzen dat obligaties aantrekkelijker zijn geworden ten opzichte van aandelen.

Bedrijfsnieuws

De risico’s voor de financiële stabiliteit zijn het afgelopen half jaar toegenomen en dat zal gepaard gaan met toenemende verliezen voor Nederlandse banken. Daar waarschuwde De Nederlandsche Bank maandag voor.

In september stegen de volumes van beursuitbater Euronext op de cash market met 9 procent op maandbasis. Vergeleken met een jaar eerder was er evenwel een daling 15 procent. De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde lag op 10,3 miljard euro, wat 19 procent hoger was dan in augustus.

Sligro meldde zich officieel als geïnteresseerde voor de Metro-activiteiten in België.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 verloor vrijdag 2,8 procent op 3.639,66 punten, de Dow Jones index daalde 2,1 procent op 29.296,79 punten en de Nasdaq eindigde 3,8 procent in de min bij een slotstand van 10.652,40 punten.