Stellantis wil nikkel en kobalt uit West-Australie

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Stellantis heeft een principe-overeenkomst gesloten met GME Resources voor de levering van nikkel en kobalt voor batterijen uit een toekomstige fabriek in West-Australië. Dat maakte de autofabrikant maandag bekend. Het NiWest-project zou circa 90.000 ton nikkel en kobaltsulfaat per jaar produceren voor de bouw van elektrische auto's. Een definitieve haalbaarheidsstudie voor het project begint deze maand. De verwerkingsfabriek zal 30 kilometer van de grootste nikkel-kobalt-mijn in Australië komen te liggen. "Veilig stellen van de grondstoffen en batterij-aanvoer zal voor Stellantis de waardeketen versterken voor de productie van batterijen voor elektrische auto's", aldus Maxime Picat van de autofabrikant. Stellantis wil in 2038 CO2-neutraal zijn. In 2023 wil het bedrijf al een reductie van 50 procent hebben behaald. Bron: ABM Financial News

