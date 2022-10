Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 81 punten voor de Duitse DAX en een min van 44 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 27 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag lager geëindigd.

"Er zijn zorgen dat de waarschuwingen [van AMD en Samsung] het startschot zijn voor een zwak cijferseizoen", aldus analisten van SEB.

De markt zit volgens econoom Bernard Keppenne van CBC Banque "opnieuw klem tussen enerzijds een steeds duidelijker risico op een recessie en anderzijds de monetaire verkrapping door de centrale banken".

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor de detailhandelsverkopen en de industriële productie in Duitsland. In augustus heeft de Duitse industrie een stuk minder geproduceerd dan verwacht, terwijl de detailhandelsverkopen ook daalden.

Bedrijfsnieuws

Credit Suisse wil voor ongeveer drie miljard Zwitserse franc aan eigen schuld inkopen. Beleggers maken zich grote zorgen over de financiële gezondheid van Credit Suisse, waardoor schulden van de bank met forse kortingen worden verhandeld. Het aandeel is in 2022 ruimschoots gehalveerd. Het aandeel Credit Suisse sloot vrijdag ruim 5 procent hoger.

Op de Europese beursvloeren hebben de koersen van tech-gerelateerde aandelen het moeilijk. Het aandeel ASML daalde ruim 5 procent, ASMI 3 procent, Besi 3,5 procent, Infineon bijna 4 procent en STMicroelectronics 4,5 procent.

Energie-aandelen deden het beter, met een winst van ruim 2,5 procent koerswinst voor het aandeel TotalEnergies en bijna 1,5 procent voor het aandeel Shell. In Londen steeg het aandeel BP bijna 2 procent in koers.

Euro STOXX 50 3.378,27 (-1,6%)

STOXX Europe 600 391,67 (-1,2%)

DAX 12.273,00 (-1,6%)

CAC 40 5.866,94 (-1,2%)

FTSE 100 6.991,09 (-0,1%)

SMI 10.308,57 (-0,8%)

AEX 647,11 (-2,2%)

BEL 20 3.366,12 (-2,0%)

FTSE MIB 20.901,56 (-1,1%)

IBEX 35 7.436,90 (-1,0%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet, nadat deze vrijdag ook al flink lager eindigden na waarschuwingen van techreuzen AMD en Samsung en een banenrapport dat de Federal Reserve niet van koers zal doen veranderen.

Veel aandacht ging uit naar dat banenrapport. In september kwamen er 263.000 banen bij, terwijl de markt rekende op een stijging van 275.000 banen. Het werkloosheidspercentage kwam uit op 3,5 procent, terwijl de markt rekende op een onveranderd cijfer van 3,7 procent. Het gemiddeld uurloon steeg vorige maand op jaarbasis met 5,0 procent tot 32,46 dollar per uur, terwijl de arbeidsparticipatie uitkwam op 62,3 procent.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade heeft de Federal Reserve op basis van deze data geen enkele reden om de rente in een lager tempo te verhogen. Marktvolgers beseffen volgens hem dat de Fed meer belang hecht aan het terugdringen van de inflatie dan aan het voorkomen van een recessie, "en dit betekent agressieve renteverhogingen", aldus Aslam.

Later deze week gaat het cijferseizoen van start, met traditiegetrouw de eerste Amerikaanse banken die richting het eind van de week de boeken openen over het derde kwartaal.

De verwachtingen over het aanstaande cijferseizoen zijn inmiddels al behoorlijk getemperd, volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de groothandelsvoorraden in de VS in augustus zijn gestegen met 1,3 procent en dit was licht boven verwachting. Het consumentenkrediet is in augustus harder gestegen dan in de maand ervoor.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg sinds het verschijnen van het banenrapport naar 3,89 procent. Maandag zijn de obligatiemarkten gesloten vanwege Columbus Day in de VS. De aandelenmarkten op Wall Street zijn gewoon open.

Een vat WTI-olie kostte vrijdag ruim 92 dollar en werd daarmee zo'n 4 procent duurder dan donderdag. Op weekbasis steeg de olieprijs 16,5 procent nadat OPEC+ een productieverlaging van 2 miljoen vaten per dag aankondigde.

Bedrijfsnieuws

Levi Strauss sloot zo'n 12 procent lager. De Amerikaanse spijkerbroekenfabrikant had in het derde kwartaal last van aanhoudende problemen in de aanvoerketen, onzekere macro-economische omstandigheden wereldwijd en valutategenwind. Daarom rekent de denimspecialist op lagere resultaten voor heel het boekjaar.

Advanced Micro Devices daalde zo'n 14 procent. De halfgeleiderspecialist publiceerde donderdag nabeurs tegenvallende cijfers over het derde kwartaal. Vooral door een lagere vraag naar pc's pakken de resultaten voor AMD minder goed uit dan aanvankelijk verwacht.

Sectorgenoten als Intel en Nvidia sloten vrijdag 5 tot 8 procent in de min. De Verenigde Staten hebben vrijdag nieuwe exportbeperkingen aangekondigd op geavanceerde halfgeleiders en apparatuur voor het vervaardigen van chips in een poging te voorkomen dat Amerikaanse technologie de militaire macht van China zal vergroten.

Het Zuid-Koreaanse Samsung waarschuwde vrijdag voor een teruglopende vraag naar geheugenchips en smartphones als gevolg van minder interesse van consumenten voor elektronicaproducten nu de inflatie zo hoog is. Concurrent Apple sloot vrijdag bijna 4 procent lager.

Tesla levert de eerste Semi Trucks, na de nodige vertraging, op 1 december af bij PepsiCo. Dit meldde CEO Elon Musk op Twitter. Het aandeel daalde meer dan 6 procent.

S&P 500 index 3.639,66 (-2,8%)

Dow Jones index 29.296,79 (-2,1%)

Nasdaq Composite 10.652,40 (-3,8%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren maandag lager, waarbij China na een week vakantie de deuren weer opende, maar vandaag Japan juist gesloten is.

Nikkei 225 27.116,11 (slotstand 7 okt)

Shanghai Composite 3.010,38 (-0,5%)

Hang Seng 17.294,64 (-2,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 0,9740. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 0,9737.

USD/JPY Yen 145,40

EUR/USD Euro 0,9740

EUR/JPY Yen 141,62

MACRO-AGENDA:

06:30 Industriële productie - Augustus (NL)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten