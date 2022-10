Nederlandse productie blijft stijgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse productie is ook in augustus weer gestegen. Dit bleek maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In augustus bleek de industrie 5,9 procent meer te hebben geproduceerd dan in dezelfde maand in 2021. In juli bedroeg de stijging 5,2 procent. De groei is de afgelopen drie maanden redelijk stabiel, maar kleiner dan in de maanden daarvoor, constateerde het CBS. De laatste maand dat de productie daalde, was in februari 2021. Maandbasis Van juli op augustus daalde de productie met 1,2 procent. Dalingen en stijgingen volgen elkaar evenwel snel op, aldus het CBS. "Hoewel de productie in augustus daalde, bleef het niveau hoog." Stemming De stemming onder ondernemers in de industrie verslechterde voor de tweede maand op rij. Dat komt vooral doordat ondernemers minder positief waren over hun orderpositie. Bron: ABM Financial News

