Cijferseizoen in aantocht

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers maken zich op voor de aftrap van het nieuwe cijferseizoen, dat aankomende week weer begint met de eerste bedrijven die de boeken openen. Ook de macro-economische agenda is goed gevuld.

Aandacht zal er dit cijferseizoen vooral zijn voor cijfers van techbedrijven als ASML, Besi en ASMI na waarschuwingen van Samsung en AMD. "Er zijn zorgen dat dit het startschot was voor een zwak cijferseizoen", aldus analisten van SEB.

Desondanks moeten beleggers nog even wachten tot de cijfers van deze bedrijven naar buiten komen. Wel openen aankomende week enkele Amerikaanse grootbanken de boeken, waaronder Citigroup, JPMorgan Chase en Morgan Stanley. De cijfers kunnen inzicht geven in de economische ontwikkelingen in de VS en daarbuiten.

Verder zijn er ook cijfers van Delta Air Lines, PepsiCo en Alcoa. In Nederland komen op dinsdag Ebusco en Fastned met cijfers. Op donderdag geven onder meer Fagron, NSI en TomTom inzicht in de ontwikkelingen in het derde kwartaal. In België zijn er naast Fagron nog geen bedrijven die de boeken openen.

Analisten van Bank of America zijn optimistisch over de aanstaande kwartaalcijfers van Europese bedrijven, met een verwachte winstgroei van 30 procent voor de bedrijven in de Stoxx Europe 600-index. Toch blijven de analisten negatief over Europese aandelen.

Tweederde van de verwachte winstgroei is toe te schrijven aan de energiesector. Zonder die sector groeit de winst per aandeel met 11 procent, becijferden de analisten.

Ook voor het komende jaar zijn de verwachtingen positief. Hoe kunnen de winstramingen zo hoog blijven, nu de wereldeconomie zoveel trager groeit?

Deels komt dit door de hoge energieprijzen, die de winst van energiebedrijven aanjaagt. Ook stijgt door de oplopende inflatie de winst per aandeel automatisch en de hogere rendementen op staatsleningen stuwen de winsten van banken en verzekeraars. Door de zwakke euro tenslotte boeken Europese multinationals meer winst op hun buitenlandse omzet.

De winstverwachtingen staan nu op een piek, denken de analisten. Over een jaar kan de verwachte winst per aandeel voor de Stoxx Europe 600 tot 20 procent lager zijn dan nu, door toenemende margedruk, tragere groei en het wegvallen van de huidige ondersteunende factoren.

Daarom blijven de analisten negatief over Europese aandelen, ofschoon de koersen al tot dichtbij het koersdoel van Bank of America van 390 punten voor de Stoxx 600 index zijn gezakt. Zij denken dat de economische groei kan vertragen en de obligatierentes verder kunnen stijgen, waardoor obligaties aantrekkelijker worden ten opzichte van aandelen.

Inflatiecijfers

Op macro-economisch vlak gaat aankomende week de aandacht uit naar onder meer Britse werkloosheidscijfers en data over de Europese industrie.

Beleggers zullen ook benieuwd zijn naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve op woensdag. In september verhoogde de Fed de rente met 75 basispunten. Toen liet de centrale bank ook weten dat er meer renteverhogingen aan zitten te komen.

Het Amerikaanse banenrapport vrijdag liet vooral een daling van de werkloosheid zien en een verdere stijging van de lonen. Dit rapport is voor de Fed geen enkele reden om de rente niet agressief te blijven verhogen, aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank.

Daarom zullen de nieuwe inflatiecijfers komende week nauwlettend in de gaten worden gehouden. De inflatiecijfers uit onder meer Duitsland, China, de VS en Frankrijk staan op de rol.

Alleen een duidelijk dalende inflatie en een afkoelende arbeidsmarkt zullen de Fed bewegen om de rente minder agressief te verhogen. Voor september wordt gerekend op een inflatie in de VS van 8,1 procent op jaarbasis en een kerninflatie van 6,6 procent. De kerninflatie zou daarmee harder zijn opgelopen dan de 6,3 procent in augustus.