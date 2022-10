NXP onderzocht door Amerikaanse toezichthouder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) NXP Semiconductors wordt in de Verenigde Staten onderzocht door de US International Trade Commission. Dit meldde de toezichthouder vrijdag. Het onderzoek is gebaseerd op een klacht ingediend door het Amerikaanse Daedalus Prime waarin wordt beweerd dat de halfgeleiderproducten inbreuk maken op haar patenten. Dit zou mogelijk in strijd zijn met sectie 337 van de Tariff Act van 1930, aldus het agentschap. Daedalus Prime wil niet alleen dat NXP wordt onderzocht, maar diende ook een klacht in tegen andere bedrijven, waronder Mercedes-Benz. Het bedrijf vraagt om een stakingsbevel en een beperkt uitsluitingsbevel, volgens de International Trade Commission. Bron: ABM Financial News

