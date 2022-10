Rusland neemt controle over Sakhalin-1 olie- en gasproject - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Russische president Vladimir Poetin heeft een bevel ondertekend waarmee de operaties van het Sakhalin-1 olie- en gasproject onder leiding komen van Moskou. Dit meldde persbureau Bloomberg zaterdag. Het project wordt geleid door Exxon Mobil, dat een belang van 30 procent heeft. Begin juli nam Moskou al de controle over Sakhalin-2, een LNG-project dat goed is voor 4 procent van de mondiale productie van vloeibaar aardgas en waarin Gazprom het grootste belang heeft. Shell heeft een belang van 27,5 procent in dat project, min één aandeel, maar wil hier vanaf. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.