Olieprijs stijgt door

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag verder gestegen. Bij een settlement van 92,64 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 5 procent duurder. Op weekbasis werd een vat WTI 16,5 procent duurder. Woensdag kondigde OPEC+ een productieverlaging van 2 miljoen vaten per dag aan, wat volgens marktkenners vooral gunstig is voor Rusland. De productieverlaging leidt tot hogere olieprijzen en ook hogere prijzen aan de pomp in de VS, waar Amerikaanse beleidsmakers niet blij mee zijn, aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Hogere olieprijzen zorgen ook voor een hogere inflatie, die toch al rond het hoogste punt in 40 jaar ligt", aldus Aslam. "Door de dagelijkse productie formeel met 2 miljoen vaten per dag te verkleinen, doet OPEC+ er alles aan om een prijsdaling op de oliemarkt te voorkomen", schreven analisten van Commerzbank vrijdag. "Hoewel de dagelijkse productie in werkelijkheid waarschijnlijk met slechts 1 miljoen vaten zal dalen omdat veel landen al ver onder het quotum produceren, zou dit nog steeds voldoende zijn om het voorspelde overschot voor het laatste kwartaal van dit jaar te voorkomen", aldus Commerzbank.



De oliemarkten maken zich op voor het verbod op Russische energie van de Europese Unie dat eind dit jaar van kracht wordt en een mogelijk prijsplafond op Russische olie. Dit kan er volgens Commerzbank toe leiden dat Moskou de olieproductie nog verder zal verlagen, terwijl er ondertussen ook geen aanzienlijke uitbreiding van de productie van niet-OPEC landen aan zit te komen, aldus de analisten. "Tegen deze achtergrond zou er waarschijnlijk een hele reeks aan slecht economisch nieuws nodig zijn om de olieprijzen weer flink onder druk te zetten", aldus Commerzbank. Bron: ABM Financial News

