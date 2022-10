AEX geeft weekwinst niet weg

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week gestegen, hoewel de index op vrijdag wel met verlies het weekend inging. Op een slotstand van 647,11 punten op vrijdag won de AEX een procent op weekbasis. Vorige week sloot de hoofdindex op 640,62 punten.

Beleggers begonnen optimistisch aan oktober, maar in de loop van de week kantelde het sentiment alweer. En dus is de bear market nog niet voorbij, denkt vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International.

"Ik ga echt uit van een verdere daling van de aandelen van 5 tot 10 procent", zei de vermogensbeheerder.

Volgens Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque, werd de ommekeer op de beurzen afgelopen week verklaard door macro-economische cijfers in de VS, die wijzen op een vertraging van de economie "en dus minder druk op de prijzen". Daarnaast helpen ook verbeteringen in de aanvoerketen om de prijsdruk weg te nemen, aldus Keppenne.

"Dit is precies waar de Federal Reserve op uit is en aan de renteverhogingen zou langzaam een einde moeten komen", meent Keppenne, die het rentebesluit van de centrale bank van Australië aanhaalt. Na vier keer de rente met 50 basispunten te hebben verhoogd, besloot de Reserve Bank of Australia eerder deze week om de rente met 25 basispunten te verhogen.

Maar "er is meer dan één indicator nodig om de Fed ervan te overtuigen dat de inflatie afneemt", waarschuwde Keppenne.

Amerikaanse banenrapporten veranderen koers Fed niet

Een belangrijke indicator voor de Fed is de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten. Economen hadden vooraf voor september een banengroei voorspeld van 275.000, een werkloosheid van 3,7 procent en een loongroei op jaarbasis van 5,1 procent.

In september kwamen er daadwerkelijk 263.000 banen bij. Het werkloosheidspercentage kwam uit op 3,5 procent. Het gemiddeld uurloon steeg vorige maand op jaarbasis met 5,0 procent tot 32,46 dollar per uur, terwijl de arbeidsparticipatie uitkwam op 62,3 procent.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade heeft de Federal Reserve op basis van deze data geen enkele reden om de rente in een lager tempo te verhogen. Marktvolgers beseffen volgens hem dat de Fed meer belang hecht aan het terugdringen van de inflatie dan aan het voorkomen van een recessie, "en dit betekent agressieve renteverhogingen", aldus Aslam.

De Amerikaanse tienjaarsrente is na het verschijnen van het banenrapport gestegen naar 3,89 procent.

Het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP liet voor september een groei van de werkgelegenheid zien van 208.000, licht boven de verwachting.

"Zeker met de opwaartse bijstelling naar 185.000 over augustus is de groei in september ook voor de Federal Reserve een comfortabel cijfer", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank.

OPEC+ verlaagt de productie flink

Veel aandacht ging afgelopen week ook uit naar de bijeenkomst van OPEC en zijn bondgenoten, niet in de laatste plaats omdat productie-aanpassingen van invloed zijn op de ontwikkeling van de inflatie.

OPEC+ kwam voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie fysiek bijeen op het hoofdkantoor van OPEC in Wenen. De groep besloot om de olieproductie met 2 miljoen vaten per dag te verlagen.

Het besluit zal de toch al hoge energieprijzen volgens marktkenners verder opdrijven en het olie-exporterende Rusland helpen de oorlog in Oekraïne te betalen. Het besluit zou ook een plan van de G7 kunnen ondermijnen om de prijs van Russische olie op de wereldmarkt te beperken middels de introductie van een prijsplafond.

De productieverlaging is de grootste van het kartel en diens partners verenigd in OPEC+, wat aangeeft dat het van plan is om de prijzen hoog te houden na zeven jaar van een relatief gematigde markt, concluderen analisten.

"Het wereldwijde aanbod van ruwe olie blijft kunstmatig beperkt om de prijzen te ondersteunen. Dit bestrijdt de inflatie niet, maar wakkert deze aan en voedt momenteel de angst voor verdere inflatie. De centrale banken, vooral de Federal Reserve, zullen zich gerechtvaardigd zien en hun koers aanhouden, zo niet zelfs versnellen. Als gevolg daarvan zullen de aandelenmarkten, de goudprijzen en de bitcoin onder druk komen te staan, zoals nu, en zal alleen de Amerikaanse dollar weer profiteren - volgens het motto: Cash is King", aldus marktstrateeg Salah Bouhmidi van IG.

WTI-olie steeg ruim 12 procent op weekbasis. De euro/dollar noteerde vrijdag op 0,9760 en daarmee op weekbasis een half procent lager.

Cijferseizoen voor de deur

Komende week gaat het cijferseizoen van start, met traditiegetrouw de eerste Amerikaanse banken die richting het eind van de week de boeken openen over het derde kwartaal.

De verwachtingen over het aanstaande cijferseizoen zijn inmiddels al behoorlijk getemperd, volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Zo bleek uit recente cijfers van Nike en Micron Technology onder andere dat de voorraden sterk zijn toegenomen, wat erop wijst dat de vraag vanuit consumenten, als gevolg van de hoge inflatie, begint af te nemen. Waarschuwingen van AMD en Samsung onderstreepten dit vrijdag.

"Dit dwingt bedrijven tevens om met kortingen over de brug te komen en dat zet uiteraard de marges onder druk", zei Blekemolen. Dit in combinatie met toch al hoge kosten voor transport en personeel, maakt dat de beleggingsspecialist vrees dat de winsten van bedrijven verder onder druk zijn komen te staan.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging tech afgelopen week aan kop. ASML, Besi en ASMI stegen 3 tot 6 procent op weekbasis. Just Eat Takeaway was hekkensluiter en verloor deze week bijna 12 procent na een verkoopadvies van JPMorgan.

Shell won ruim 4 procent op weekbasis ondanks een waarschuwing voor teruglopende raffinagemarges. ING sluit niet uit dat het derde kwartaal wat aan de magere kant was. Volgens analisten van de bank oogt de consensus dan ook wat optimistisch.

In de AMX deed OCI deze week goede zaken, met een winst van ruim 13 procent, na diverse koersdoelverhogingen. PostNL leverde het meest in op weekbasis, met een verlies van ruim 6 procent. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel en vindt PostNL te optimistisch als het gaat om het verwachte herstel van de pakketvolumes.

Galapagos ontving deze week van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik een positief advies over de Type II-wijzigingsaanvraag voor ontstekingsremmer Jyseleca. Het aandeel won op weekbasis ruim een half procent.

Arcadis daalde ruim 3 procent op weekbasis. Arcadis neemt DPS Group over en betaalt daarvoor 232 miljoen euro. Arcadis waardeert DPS op een ondernemingswaarde van 295 miljoen euro en Arcadis financiert de overname volledig met schulden. DPS zal de marktpositie van Arcadis in twee snel groeiende marktsegmenten verder versterken, zo denkt Degroof Petercam.

In de AScX won B&S Group bijna 8 procent op weekbasis. Vastned leverde zo'n 5 procent in en NSI bijna 5,5 procent.

Het lokaal genoteerde Onward Medical schoot afgelopen week 16 procent omhoog. Onward presenteerde positieve studieresultaten die de veiligheid en haalbaarheid van ARC-EX-therapie bij thuisbehandeling van mensen met een dwarslaesie aantonen.