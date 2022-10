Wall Street flink in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag flink in het rood met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 verliest 2,6 procent op 3.648,94 punten, de Dow Jones index daalt 1,9 procent op 29.357,89 punten en de Nasdaq noteert 3,5 procent in de min bij een stand van 10.684,43 punten.



Veel aandacht gaat vandaag uit naar het Amerikaans banenrapport. In september kwamen er 263.000 banen bij, terwijl de markt rekende op een stijging van 275.000 banen. Het werkloosheidspercentage kwam uit op 3,5 procent, terwijl de markt rekende op een onveranderd cijfer van 3,7 procent. Het gemiddeld uurloon steeg vorige maand op jaarbasis met 5,0 procent tot 32,46 dollar per uur, terwijl de arbeidsparticipatie uitkwam op 62,3 procent.



Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade heeft de Federal Reserve op basis van deze data geen enkele reden om de rente in een lager tempo te verhogen. Marktvolgers beseffen volgens hem dat de Fed meer belang hecht aan het terugdringen van de inflatie dan aan het voorkomen van een recessie, "en dit betekent agressieve renteverhogingen", aldus Aslam.



Op macro-economisch vlak werd vrijdag verder bekend dat de groothandelsvoorraden in de VS in augustus zijn gestegen met 1,3 procent en dit was licht boven verwachting.



De Amerikaanse tienjaarsrente is na het verschijnen van het banenrapport gestegen naar 3,87 procent.



De euro/dollar handelt vrijdagavond op 0,9768. Een vat WTI-olie kost ruim 92 dollar en is daarmee zo'n 4 procent duurder dan donderdag.



Bedrijfsnieuws



Levi Strauss noteert ruim 9 procent lager. De Amerikaanse spijkerbroekenfabrikant had in het derde kwartaal last van aanhoudende problemen in de aanvoerketen, onzekere macro-economische omstandigheden wereldwijd en valutategenwind. Daarom rekent de denimspecialist op lagere resultaten voor heel het boekjaar.



Advanced Micro Devices daalt 11 procent. De halfgeleiderspecialist publiceerde donderdag nabeurs tegenvallende cijfers over het derde kwartaal. Vooral door een lagere vraag naar pc's pakken de resultaten voor AMD minder goed uit dan aanvankelijk verwacht.



Sectorgenoten als Nvidia en Intel noteren vrijdag 5 tot 7 procent in de min.



Het Zuid-Koreaanse Samsung waarschuwde vannacht ook voor een teruglopende vraag naar geheugenchips en smartphones als gevolg van minder interesse van consumenten voor elektronicaproducten nu de inflatie zo hoog is. Concurrent Apple noteert vrijdag 3,5 procent lager.



Tesla levert de eerste Semi Trucks, na de nodige vertraging, op 1 december af bij PepsiCo. Dit meldde CEO Elon Musk op Twitter. Het aandeel daalt 6 procent.

Bron: ABM Financial News