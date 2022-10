AEX flink lager gesloten na Amerikaans banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met een stevig verlies gesloten, nadat het Amerikaanse banenrapport weinig hoop bood dat de Federal Reserve zijn agressieve beleid zal temperen.



De AEX index daalde 2,2 procent tot 647,11 punten, terwijl de AMX een verlies van 1,1 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 1,3 procent.

Het zwaartepunt van de handelsdag lag vrijdag bij de publicatie van het Amerikaans banenrapport. Uit die cijfers bleek dat het aantal banen in de VS in september is gestegen met 263.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging van 275.000 banen. Het werkloosheidspercentage kwam uit op 3,5 procent. Dat was een duidelijke meevaller, want de markte mikte op een onveranderd cijfer van 3,7 procent. Het gemiddeld uurloon steeg vorige maand op jaarbasis met 5,0 procent tot 32,46 dollar per uur, terwijl de arbeidsparticipatie uitkwam op 62,3 procent.

Volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank ondersteunen de cijfers het rentebeleid van de Federal Reserve. "Dat is de belangrijkste conclusie van het rapport over september", aldus de analist. "Met een gedaalde werkloosheid naar 3,5 procent blijft de arbeidsmarkt krap", aldus Marey, die niet verwacht dat de Fed minder agressief de rente zal gaan verhogen.

Volgens ING pleit de veerkrachtige Amerikaanse banenmarkt ook voor nog een renteverhoging met 75 basispunten op 2 november. De Amerikaanse tienjaarsrente liep op naar 3,881 procent.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in Europa bekend dat de productie van de Duitse industrie in augustus op maandbasis is gedaald met 0,8 procent, wat meer is dan de 0,3 procent die bij een eerdere raming werd gerapporteerd. En ook de Duitse detailhandelsverkopen daalden in augustus. Op maandbasis was sprake van een daling met 1,3 procent, terwijl de verkopen op jaarbasis daalden met 4,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 0,9784. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 0,9789 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 0,9788 op de borden.

Olie werd vrijdag 3,3 procent duurder.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 5 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Shell met een winst van 1,4 procent, gevolgd door ArcelorMittal en Unibail-Rodamco-Westfield met winsten van 1,1 procent. Deutsche Bank verlaagde vrijdag het koersdoel voor ArcelorMittal, maar herhaalde wel het koopadvies.

Just Eat Takeaway verloor 8,6 procent. De maaltijdbezorger gaat producten van Carrefour in Brussel bezorgen in een testproject.

De 'chippers' ASMl, ASMI en Besi verloren tot 6,7 procent van hun beurswaarde na waarschuwingen van Samsung en AMD.

In de AMX was AMG met een winst van 2,7 procent de sterkste stijger. Fugro was met een goede tweede met 2,5 procent.

OCI steeg 2,4 procent, na koersdoelverhogingen van Kepler Cheuvreux en Credit Suisse. Door zijn locaties in Midden-Oosten en de VS profiteert OCI van relatief lage gasprijzen, hetgeen volgens Credit Suisse niet opgaat voor concurrent Yara.



PostNL verloor 7,1 procent na een koersdoelverlaging van Degroof Petercam. Na een moeilijk eerste halfjaar voor wat betreft de ontwikkeling van de pakketvolumes, verwacht PostNL dat deze volumes aantrekken richting een dubbelcijferige groei in de tweede jaarhelft. Degroof vindt dit te optimistisch gezien het lage consumentenvertrouwen in Nederland en de hoge inflatie.

In de AScX noteerde Sligro 2,1 procent hoger, terwijl CM.com 4,2 procent daalde. Majorel verloor zelfs 7,6 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 2,0 procent lager op 3.669,44 punten. De Dow Jones index daalde 1,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 2,8 procent in het rood.