Beursblik: analisten te optimistisch over cijferseizoen

Beeld: Saxo Bank

(ABM FN-Dow Jones) Analisten zijn te optimistisch over het aanstaande cijferseizoen. Dit stelt Peter Garnry, hoofd aandelenstrategie bij Saxo, in een analyse. "Saxo beargumenteert al geruime tijd dat het winstseizoen voor het derde kwartaal negatief zal verrassen. De recente reeks van slechter dan verwachte resultaten van Nike en H&M, en nu ook AMD dat gisteravond teleurstelde en Samsung dat vanmorgen de ramingen voor het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal met 12 procent miste, zijn duidelijke tekenen van wat beleggers te wachten staat", aldus Garnry. In het tweede kwartaal droegen de sectoren energie en mijnbouw sterk bij aan de totale winstcijfers, maar Shell waarschuwde deze week dat de winst in het derde kwartaal lager zal uitvallen op kwartaalbasis door de lagere winstgevendheid van de raffinage- en chemieactiviteiten. "Het slechte winstseizoen van het derde kwartaal is het gevolg van zowel zwakkere cijfers van bedrijven als onrealistische verwachtingen", aldus Garnry, die erop wijst dat "de gerealiseerde winst over het derde kwartaal achterblijft bij de ramingen en dat de ramingen een sterke winstgroei in het vierde kwartaal suggereren." "Dit lijkt ons zeer onrealistisch gezien de loondruk waarover CEO's klagen en die zij aanmerken als het grootste kortetermijnrisico voor de winstgevendheid", aldus de marktstrateeg. Volgens Garnry suggereren de winstramingen voor de S&P 500 voor dit en komend jaar, dat "bedrijven hun winst dicht bij de trendgroei kunnen laten groeien en zelfs hun winstmarges kunnen uitbreiden tot recordhoogten in 2023." Maar dat is volgens Garnry "zeer moeilijk te rijmen met de huidige macro-achtergrond van strengere financiële voorwaarden, de oorlog in Oekraïne, een energiecrisis en een groeivertraging in China." Saxo zit met zijn taxatie voor de gemiddelde winst per aandeel in de S&P 500 in 2023 16 procent lager dan de consensus. Bron: ABM Financial News

